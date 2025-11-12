Williams Lee tiết lộ câu nói của Harry Kane về bóng đá Việt Nam

Tiền đạo Williams Lee của CLB CA TP.HCM tiết lộ hai huyền thoại Harry Kane và Robbie Fowler đưa ra lời khuyên để anh trở về Việt Nam thi đấu.

Theo lời Lee, Kane khẳng định giải V-League có cường độ cao.

"Tôi mới 18 tuổi và sự nghiệp chỉ vừa bắt đầu, vì thế việc lắng nghe lời khuyên từ những người đi trước là điều rất quan trọng. Cả Harry Kane và Robbie Fowler đều là huyền thoại, nên những gì họ chia sẻ thực sự có ý nghĩa với tôi", Williams chia sẻ trên trang chủ CLB CA TP.HCM.

Tiền đạo Williams Lee, sinh năm 2007, đang khoác áo CLB CA TP.HCM theo dạng cho mượn. Cầu thủ tiết lộ việc trở về quê hương thi đấu sau khi nhận được lời khuyên từ chính hai huyền thoại bóng đá Anh Harry Kane và Robbie Fowler.

Theo chân sút trẻ, Kane và Fowler cho rằng V.League là môi trường giàu tính cạnh tranh, giúp cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân. "Họ nói rằng đây là một giải đấu có cường độ cao, là nơi tôi có thể học hỏi rất nhiều điều để trưởng thành hơn. Từ những phân tích ấy, tôi quyết định về Việt Nam", Williams nói tiếp.

Gia nhập bóng đá Việt Nam ở kỳ chuyển nhượng trước mùa 2025/26, Lee ban đầu khoác áo Thể Công Viettel rồi chuyển đến đội bóng ngành Công an bằng bản hợp đồng cho mượn. Sau 11 vòng đấu, chân sút trẻ có 1 bàn thắng. Đó là bàn thắng trong trận CA TP.HCM thua 3-4 trước Ninh Bình ở vòng 11.

Kane, Fowler cho Lee lời khuyên để trở về Việt Nam. Ảnh: CLB CA TP.HCM.

Sau thời gian ăn tập ở môi trường V.League, chân sút mang hai dòng máu Việt - Anh cho biết gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu bởi cường độ thi đấu và tập luyện ở V.League rất cao. Nhưng chính điều đó giúp anh phát triển nhanh hơn. "Tôi ấn tượng với cách các đội chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Là một tiền đạo, tôi thích điều đó vì nó giúp tôi có nhiều cơ hội ghi bàn hơn", anh nói.

Ngoài ra, Williams cũng dành nhiều lời khen cho HLV Lê Huỳnh Đức và đội trưởng Tiến Linh. Đây là những người giúp anh hòa nhập nhanh với cuộc sống và văn hóa bóng đá Việt Nam. "Thầy Đức là huyền thoại của bóng đá Việt Nam, tôi học được rất nhiều điều từ ông. Còn Tiến Linh luôn tận tình giúp đỡ tôi cả trong sinh hoạt lẫn trên sân", anh bày tỏ.

Cuối cùng, Williams Lee khẳng định mục tiêu là ghi nhiều bàn thắng nhất có thể, đóng góp vào thành tích của đội bóng và không ngừng hoàn thiện bản thân. "Tôi muốn tiếp tục tiến bộ mỗi ngày. Việt Nam đang cho tôi cơ hội tuyệt vời để làm điều đó", anh khép lại.