Kane thay Lewandowski ở Barca?

Barcelona được cho là muốn đưa Harry Kane về sân Camp Nou để thay thế trung phong Robert Lewandowski.

Kane đang là biểu tượng mới ở Bayern Munich.

Harry Kane đang đứng giữa hai con đường. Một bên là Bayern Munich, nơi anh có thể là thủ lĩnh, biểu tượng và vẫn còn hợp đồng tới năm 2027. Bên kia là Barcelona, đội bóng luôn biết cách khiến những giấc mơ danh hiệu trở nên quyến rũ.

Kane từng khẳng định sẵn sàng gắn bó với Bayern. Nhưng sức hút của Camp Nou vẫn là điều khó cưỡng. Barcelona đang tìm lại bản sắc, sở hữu Marcus Rashford dưới dạng cho mượn từ Manchester United và có điều khoản mua đứt chỉ 30 triệu bảng. Nếu thương vụ ấy được kích hoạt, Barca sẽ có hai tuyển thủ Anh cùng lúc, điều hiếm thấy trong lịch sử đội bóng.

Tuy nhiên, mọi ánh nhìn ở xứ Catalonia vẫn hướng về một cái tên khác: Lionel Messi. Chuyến thăm của siêu sao người Argentina tới Camp Nou trong tuần này làm dấy lên làn sóng tin đồn về một cuộc tái hợp kỳ diệu. Nhưng Chủ tịch Joan Laporta lập tức dập tắt hy vọng ấy. “Vì tôn trọng Messi, các cầu thủ và hội viên, đây không phải là lúc để nói về những kịch bản phi thực tế”, ông khẳng định.

Barca giờ đang sống cho hiện tại. Họ không còn mơ về quá khứ với Messi, mà hướng tới tương lai với những ngôi sao có thể gánh vác trọng trách. Và trong bức tranh đó, hình ảnh Harry Kane, người luôn khao khát danh hiệu, trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nếu Barcelona thực sự muốn trở lại đỉnh cao, họ cần một thủ lĩnh biết cách ghi bàn và truyền cảm hứng. Còn Kane, có lẽ đã đến lúc anh phải tự hỏi: liệu Munich có đủ lớn cho giấc mơ của mình?