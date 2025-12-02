U22 Malaysia mất 7 trụ cột ở SEA Games 33

Đội tuyển U22 Malaysia đối mặt với thử thách lớn về nhân sự trước thềm SEA Games 33 tại Thái Lan.

U22 Malaysia sứt mẻ lực lượng. Ảnh: FAM

HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia thừa nhận có thể mất đến 7 trụ cột do các cầu thủ vướng lịch thi đấu tại Malaysian Super League. Phát biểu trong buổi tập ngày 1/12, ông Nafuzi cho biết: “Hiện tại, bảy cầu thủ chắc chắn không thể góp mặt. Một số cầu thủ của Selangor có thể được đăng ký nhờ những cuộc trao đổi với đại diện CLB, nhưng các trường hợp khác thì chưa đảm bảo”.

Nhà cầm quân 46 tuổi nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu sắp tới, nhất là khi Malaysia bị loại sớm ở hai kỳ SEA Games gần nhất do thất bại trong trận mở màn.

“Chúng tôi hiểu SEA Games không nằm trong lịch thi đấu của FIFA và các CLB có quyền không nhả người. Nhưng hy vọng các đội bóng sẽ cân nhắc để tạo điều kiện”, ông Nafuzi chia sẻ.

U22 Malaysia bắt đầu hội quân từ ngày 25/11 nhưng liên tục rơi vào tình trạng thiếu quân số. HLV Nafuzi cho biết có vài cầu thủ tập cùng đội một ngày, hôm sau lại phải trở về thi đấu cho CLB rồi mới quay lại hội quân. Điều này ảnh hưởng đến việc cầu thủ tiếp thu chiến thuật từ ban huấn luyện.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3-18/12. U22 Malaysia nằm ở bảng B cùng U22 Việt Nam và U22 Lào. Bảng A gồm U22 Thái Lan, U22 Timor Leste và U22 Singapore, còn bảng C có U22 Indonesia, U22 Myanmar và U22 Philippines.

Cảnh sân bóng ở châu Âu bốc cháy Hôm 30/11, trận IFK Norrkoping hòa Orgryte IS với tỷ số 0-0 thuộc vòng 30 giải VĐQG Thụy Điển rơi vào cảnh hỗn loạn khi sân cỏ bị cháy do pháo sáng ném xuống từ khán đài.