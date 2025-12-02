U22 Indonesia khó giữ HCV nếu thiếu ‘chất Âu’ tại SEA Games

Bóng đá Indonesia bước vào SEA Games 2025 với tư cách nhà vô địch, mang theo ký ức ngọt ngào của kỳ đăng quang tại Campuchia hai năm trước.

Indonesia trở nên tầm thường khi vắng cầu thủ có chất Âu.

Tại quê nhà, niềm tin vẫn tràn ngập: truyền thông và người hâm mộ xem U22 Indonesia là biểu tượng cho sự đi lên của bóng đá nước này, càng củng cố bởi việc tuyển quốc gia lọt tới tận vòng 4 vòng loại World Cup 2026, thành tích chưa đội ASEAN nào đạt được.

Trước đó, tuyển Olympic Indonesia cũng vào bán kết giải U23 Asian Cup 2024 và suýt giành vé dự Thế vận hội. Nhưng ánh hào quang đó có nguy cơ trở thành ảo ảnh ở Bangkok, nơi Indonesia nhận ra rằng họ không còn sở hữu chất đủ mạnh để bảo vệ ngôi vương.

Vinh quang không còn là điểm tựa

Thành tích ấn tượng của bóng đá Indonesia ở cấp độ đội tuyển quốc gia phần nhiều xuất phát từ làn sóng nhập tịch mạnh mẽ. Trong đội hình từng làm nên dấu mốc lịch sử tại vòng loại World Cup, hơn nửa trụ cột là cầu thủ gốc châu Âu, giàu thể hình và tư duy chiến thuật được đào tạo ở môi trường bóng đá hiện đại. Nhưng SEA Games là sân chơi khác khi nguồn nhập tịch chất lượng cao không còn. Khi trở lại với nguyên bản nội lực nhiều hơn, Indonesia không còn giữ được sự vượt trội.

U22 Indonesia mang đến Bangkok (Thái Lan) 4 ngôi sao hiếm hoi thi đấu tại châu Âu: Ivar Jenner của Utrecht, Marselino Ferdinan đang khoác áo Trencin theo dạng cho mượn từ Oxford United, Mauro Zijlstra (FC Volendam) và Dion Markx (Top Oss). Đây là những tài năng thật sự, từng cho thấy tiềm năng lớn ở sân chơi châu lục.

Quản lý đội tuyển Indonesia, ông Sumardji, xác nhận rằng hai tiền vệ đang thi đấu tại châu Âu là Jenner và Marselino được các CLB đồng ý cho về hội quân với đội U22 Indonesia. Đây được coi là “vũ khí hạng nặng” được HLV Indra Sjafri kỳ vọng từ lâu.

Marselino trong hai năm qua luôn là trụ cột không thể thay thế của tuyển Indonesia, còn tiền vệ Jenner cũng thể hiện sự tiến bộ đáng kể tại giải Hà Lan. Trường hợp của tiền đạo Zijlstra và hậu vệ Markx không được ông Sumardji đề cập.

Tuy nhiên, bóng đá là cuộc chơi của tập thể, và phần còn lại của đội hình không mang đến sự yên tâm. Điều này từng bộc lộ rõ ngay tại vòng loại U23 châu Á khi Indonesia thất bại trong mục tiêu vượt qua vòng bảng, dù trước đó vào tới bán kết U23 Asian Cup 2024.

Cú trồi sụt ấy phản ánh một thực trạng sâu hơn: Indonesia không có lớp kế cận đủ chất lượng sau những thành công vừa đạt được. Họ sở hữu một thế hệ xuất sắc đã từng vô địch SEA Games 2023, nhưng lứa kế tiếp chưa đảm bảo sự kế thừa.

Chỉ vài ba cầu thủ từ châu Âu là quá ít cho Indonesia.

Khi đối thủ mạnh hơn và Indonesia không còn ưu thế

Khó khăn với Indonesia còn đến từ bối cảnh giải năm nay. Thái Lan, với vị thế chủ nhà, bước vào SEA Games với mục tiêu giành lại vương quyền khu vực sau cú ngã trên đất Campuchia.

Việt Nam cũng trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn hụt hơi thời cuối Park Hang-seo. Dưới thời Kim Sang-sik, Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup và U23 Đông Nam Á, đồng thời thể hiện sự ổn định trong đào tạo trẻ. Cả hai đối thủ này đều có chiều sâu nhân lực và nền tảng phát triển hệ thống, điều mà Indonesia đang thiếu.

Nếu nhìn lại thất bại của U23 Indonesia trước Việt Nam ngay tại giải U23 Đông Nam Á tổ chức ở chính Jakarta, bức tranh càng rõ ràng hơn. Dù sở hữu sân nhà và lực lượng được xem là tốt nhất Đông Nam Á, Indonesia vẫn thua bởi sự thiếu gắn kết và phụ thuộc vào vài cá nhân nổi bật. Điều đó cho thấy đội bóng trẻ xứ vạn đảo thiếu tích lũy kỹ chiến thuật thi đấu, thứ mà bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã xây dựng liên tục qua nhiều năm.

Từ việc lọt vào bán kết U23 Asian Cup 2024 đến thất bại trước Việt Nam tại chung kết U23 Đông Nam Á cho thấy bóng đá trẻ của Indonesia sa sút rất nhiều mà một phần nguyên nhân là họ chỉ dùng nội binh ở giải trẻ Đông Nam Á. Rút kinh nghiệm, U22 Indonesia mang 4 cầu thủ đang chơi tại châu Âu về SEA Games nhưng liệu ngần đó có đủ vực dậy đội bóng. Cần nhớ với các cái tên châu Âu kể trên, Indonesia vừa thất bại tại vòng loại U23 châu Á dù thi đấu trên sân nhà.