Tuyển thủ Indonesia lại tỏa sáng ở Bundesliga

Kevin Diks tiếp tục “nổ súng” giúp Borussia Mönchengladbach đè bẹp Heidenheim 3-0 ở vòng 11 Bundesliga 2025/26.

Kevin Diks làm rạng danh bóng đá Indonesia trong màu áo Monchengladbach.

Rạng sáng 23/11, trận đấu diễn ra trên sân Voith-Arena chứng kiến Mönchengladbach hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà. Phút bù giờ hiệp một, Kevin Diks lạnh lùng đánh bại thủ môn Diant Ramaj từ cự ly 11 m, mở tỷ số 1-0 cho Mönchengladbach.

Đây là bàn thắng thứ hai của Kevin Diks tại Bundesliga mùa này. Trước đó, trong chiến thắng thuyết phục 3-1 của Mönchengladbach trước Cologne tại vòng 10, Diks đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ mang quốc tịch Indonesia đầu tiên ghi bàn tại giải đấu hàng đầu nước Đức.

Tính đến nay, hậu vệ 29 tuổi ra sân 10 trận cho Mönchengladbach tại Bundesliga 2025/26, ghi 2 bàn và thi đấu tổng cộng 883 phút. Anh đang trở thành trụ cột trong lối chơi của HLV Eugen Polanski, đồng thời nằm trong số các hậu vệ có phong độ tốt nhất Bundesliga hiện tại.

Nhờ bàn mở tỷ số và phong độ chắc chắn ở hàng thủ của Diks, Mönchengladbach tiếp tục làm chủ thế trận và có chiến thắng 3-0 quan trọng ngay trên sân khách.

Phát biểu sau trận, Kevin Diks không giấu được niềm vui: “Sức mạnh của đội bóng lúc này chính là sự gắn kết. Toàn đội làm việc rất chăm chỉ. Tôi rất vui khi trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia với một kết quả tích cực. Ban huấn luyện chuẩn bị cực kỳ tốt cho trận đấu này và mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch”.

Với 3 điểm có được, Borussia Mönchengladbach tạm thời vươn lên vị trí 11 trên bảng xếp hạng và cho thấy dấu hiệu trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn đầu mùa không thật sự thuyết phục. Trong khi đó, Kevin Diks tiếp tục là niềm tự hào lớn của người hâm mộ bóng đá Indonesia trên đấu trường châu Âu.

Được định giá hơn 4,5 triệu euro, Diks là một trong những cầu thủ Đông Nam Á đáng chú ý nhất tại châu Âu ở thời điểm hiện tại. Anh sinh năm 1996, có mẹ là người gốc Indonesia.