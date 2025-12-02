U22 Việt Nam thận trọng trước trận ra quân SEA Games 33

Trước thềm cuộc đối đầu với U22 Lào tại SEA Games 33, HLV trưởng Kim Sang-sik khẳng định trận mở màn sẽ không hề dễ dàng và đội tuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ông Kim cho biết U22 Lào đang được dẫn dắt bởi chính HLV trưởng đội tuyển quốc gia Lào, người đồng hành với lứa cầu thủ này trong thời gian dài. Vì vậy, đối thủ sở hữu sự gắn kết và lối chơi ổn định.

“Trận ra quân gặp U22 Lào, nhưng đây không phải trận đấu dễ dàng. Chúng tôi đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đấu này”, HLV Kim Sang-sik của U22 Việt Nam nhấn mạnh trong cuộc họp báo sáng 2/12 tại Thái Lan.

Sự thận trọng của ông Kim phản ánh quyết tâm của U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này, trong bối cảnh giải đấu được xem là nhiệm vụ quan trọng cuối cùng của bóng đá Việt Nam trong năm 2025. Tính chất then chốt của trận mở màn buộc toàn đội phải duy trì sự tập trung tối đa, bởi một khởi đầu thuận lợi không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn giúp giải tỏa áp lực và tạo đà tâm lý.

Ở chiều ngược lại, HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào cũng khẳng định toàn đội hoàn tất các bước chuẩn bị cho SEA Games 33. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu đầu tiên, đồng thời đặt niềm tin vào khả năng U22 Việt Nam sẽ đạt mục tiêu đề ra.

“Chúng tôi chuẩn bị những gì tốt nhất. Trận đấu ngày mai rất quan trọng và chúng tôi tin rằng sẽ đạt được mục tiêu của mình”, ông chia sẻ.

Với sự chuẩn bị kỹ càng từ ban huấn luyện và tinh thần tập trung cao độ, U22 Việt Nam bước vào hành trình SEA Games 33 với kỳ vọng giành trọn vẹn kết quả trong trận đầu tiên. Cuộc chạm trán với U22 Lào hứa hẹn mang đến nhiều thử thách, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để khẳng định khát vọng của thế hệ cầu thủ trẻ.

Đại diện phía Lào cũng cho biết hai đội đã đối đầu tổng cộng bốn lần kể từ năm 2024, và mỗi lần chạm trán đều chứng kiến sự tiến bộ của U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Ông đánh giá HLV trưởng của U22 Việt Nam là người có chiến thuật rõ ràng, tổ chức lối chơi tốt và truyền được sự tự tin cho các cầu thủ. Vì vậy, trận tái ngộ lần này được dự báo sẽ rất khó khăn với U22 Lào.

Về phía mình, HLV Kim Sang-sik nhắc lại chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu gần nhất và khẳng định ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U22 Lào. Ông nhận định đối thủ thi đấu chặt chẽ, khó bị xuyên phá và trận đấu tới sẽ mang tính chất giằng co cao. Theo HLV Kim, đội nào tận dụng tốt cơ hội hơn sẽ có nhiều khả năng giành kết quả thuận lợi.

Lúc 16h ngày 3/12, U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân môn bóng đá nam, ở bảng B của SEA Games 33 gặp U22 Lào.