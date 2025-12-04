Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đối thủ ở SEA Games 33 đồng loạt tuyên chiến tuyển nữ Việt Nam

  • Thứ năm, 4/12/2025 15:00 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Rơi vào bảng đấu được coi là tử thần gồm Myanmar, Philippines và Malaysia, tuyển nữ Việt Nam bước vào SEA Games 33 với áp lực lớn nhưng vẫn giữ mục tiêu bảo vệ ngôi hậu.

HLV Mai Đức Chung khẳng định quyết tâm bảo vệ ngôi hậu.

Mở màn buổi họp báo trước trận gặp Malaysia tối 5/12, HLV Mai Đức Chung chia sẻ nhiều cảm xúc khi trở lại Thái Lan sau 6 năm, đồng thời cho hay: "Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hữu nghị và thi đấu với thái độ thể thao cao nhất".

Về quá trình chuẩn bị, nhà cầm quân kỳ cựu cho biết đội tập trung hơn một tháng với lực lượng trẻ hóa mạnh mẽ. "Một số trụ cột lớn tuổi hoặc chấn thương không thể góp mặt, điển hình là Chương Thị Kiều. Tuy nhiên chúng tôi có phương án thay thế. Dù sức mạnh có thể giảm đôi chút, tinh thần và quyết tâm của đội vẫn giữ nguyên", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Không chỉ Việt Nam quyết tâm, các đối thủ cũng đến giải với tinh thần hừng hực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. HLV Joel Cornellu của Malaysia chia sẻ: "Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt. Đến với giải lần này sẽ gặp các đội mạnh, nhưng quan trọng là sự tiến bộ của đội bóng. Chúng tôi có một số trận giao hữu trước giải. Chẳng hạn ở trận gặp Bangladesh, chúng tôi chơi rất tốt".

Bên phía Philippines, HLV Mark Torcaso đánh giá bảng B rất nặng, nhưng nhấn mạnh đội bóng sẵn sàng để cạnh tranh sòng phẳng. "Chúng tôi có một nhiệm vụ phải làm, đó là đến đây và trở thành đội bóng hay nhất, và chúng tôi rất quyết tâm", HLV Mark Torcaso khẳng định.

HLV Uki Tetsuro của Myanmar thì tiết lộ đội vừa có chuyến tập huấn 3 trận tại Nhật Bản và đặt mục tiêu chơi tốt từng trận, đặc biệt là màn ra quân gặp Philippines.

Môn bóng đá nữ SEA Games 33 gồm 8 đội tuyển tham dự, chia làm hai bảng. Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B cùng Myanmar, Philippines và Malaysia – nhóm đối thủ được đánh giá rất khó chịu khi cả Myanmar lẫn Philippines đều là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua HCV. Trong khi đó, bảng A với Thái Lan, Campuchia, Singapore và Indonesia được xem dễ thở hơn.

Dù vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch, qua đó hoàn tất cú ăn 5 SEA Games liên tiếp – thành tích thể hiện rõ vị thế số một của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.

Kiều Oanh (từ Thái Lan)

SEA Games 33 SEA Games 33 tuyển nữ Việt Nam

