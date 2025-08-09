Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sesko đi vào lịch sử MU

  • Thứ bảy, 9/8/2025 16:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 9/8, Benjamin Sesko chính thức trở thành cầu thủ của Manchester Unied.

Sesko chính thức ra mắt MU.

Man Utd công bố tân binh đắt giá nhất từ đầu kỳ chuyển nhượng hè 2025, Benjamin Sesko. Anh đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Slovenia đầu tiên khoác áo nửa đỏ thành Manchester.

Trước đó, MU đã chi hơn 150 triệu euro để đón 2 sự bổ sung cho hàng công là Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Sau khi kiểm tra y tế và ký hợp đồng, Sesko sẽ ra mắt người hâm mộ đội bóng mới tại sân Old Trafford trước trận giao hữu giữa "Quỷ đỏ" và Fiorentina diễn ra lúc 18h45 tối nay (9/8).

MU đã trả 75 triệu euro phí chuyển nhượng, chưa bao gồm phụ phí để sở hữu Sesko. Tiền đạo sinh năm 2003 đã được Newcastle liên hệ, nhưng chỉ muốn khoác áo nhà đương kim á quân Europa League. Ngoài ra, Sesko chỉ nhận lương 160.000 bảng mỗi tuần tại MU, con số khá khiêm tốn so với các tân binh đắt giá khác.

Sau khi hoàn tất thương vụ Sesko, MU được cho là sẽ tìm kiếm thêm một tân binh ở hàng tiền vệ. Carlos Baleba đang nằm trong tầm ngắm của HLV Amorim. Tuy nhiên, Brighton đang hét giá 100 triệu euro cho tiền vệ sinh năm 2004.

Bên cạnh đó, MU còn sẵn sàng để Rasmus Hojlund rời đi. AC Milan đã liên hệ để mượn chân sút người Đan Mạch, kèm điều khoản mua đứt với giá từ 30 đến 40 triệu euro vào hè năm sau. Hojlund muốn ở lại để cạnh tranh vị trí đá chính nhưng màn trình diễn nhạt nhòa trong thời gian dài khiến anh đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện.

Duy Anh

