Đình Bắc nổi nóng

Chiều 15/12, U22 Việt Nam đánh bại Philippines trong trận bán kết môn bóng đá nam, qua đó bước vào trận chung kết gặp U22 Thái Lan - đội thắng U22 Malaysia sau đó.
Đình Bắc là nhân tố chơi nổi bật nhất của tuyển Việt Nam. Số 7 liên tục bị vây ráp bởi 3-4 hậu vệ áo xanh. Đỉnh điểm là phút 24, Đình Bắc bị phạm lỗi và nổi nóng với đối phương, anh phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.
Đình Bắc nổi giận, chỉ tay về phía cầu thủ đối phương cảnh cáo về việc chơi bóng có phần ác ý.
Trong suốt trận đấu, Đình Bắc hoạt động bền bỉ như một con thoi suốt 90 phút và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của U22 Việt Nam.
Đình Bắc lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh "Cầu thủ hay nhất" trận đấu tại SEA Games 33. Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo trẻ góp công lớn giúp U22 Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0 để giành vé vào chung kết môn bóng đá nam.
Tuy nhiên, một bộ phận CĐV tỏ ra không hài lòng khi cho rằng cầu thủ mang áo số 7 xử lý bóng cá nhân khá rườm rà, đôi lúc giữ bóng quá lâu và bỏ lỡ một số cơ hội có thể chuyền sớm cho đồng đội.
Đình Bắc cũng có vài cơ hội cho riêng mình ngay trong hiệp một nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng di chuyển thông minh và tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi. Anh liên tục khuấy đảo hai biên, tạo áp lực lên hàng thủ đối phương, buộc Philippines phải lùi sâu chống đỡ.
Không chỉ năng nổ trong tấn công, Đình Bắc còn tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự, tham gia tranh chấp và giữ nhịp cho lối chơi chung.
Trước Philippines chơi bằng cảm hứng, U22 Việt Nam thắng bằng kỷ luật và kinh nghiệm, đúng như cách báo chí khu vực dự báo về một ứng viên huy chương vàng thực thụ.
