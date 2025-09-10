Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Son Heung-min liên tiếp ghi bàn

  • Thứ tư, 10/9/2025 11:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 10/9, Son Heung-min nổ súng trong trận giao hữu hòa 2-2 của Hàn Quốc trước Mexico trên đất Mỹ.

Cú sút volley 'cháy lưới' của Son Heung-min Sáng 10/9, Son Heung-min ghi 1 bàn và có kiến tạo trong trận hòa 2-2 của Hàn Quốc trước Mexico.


Siêu sao LAFC được tung vào sân ngay đầu hiệp 2, thời điểm Mexico dẫn Hàn Quốc 1-0 tại sân GEODIS Park. Phút 65, Son thực hiện một cú volley cực mạnh, ghi bàn gỡ hòa cho Hàn Quốc trước sự bất lực của thủ môn Raul Rangel.

Cựu sao Tottenham Hotspur ghi 2 bàn và có thêm kiến tạo trong loạt trận quốc tế tháng 9, sau màn trình diễn xuất sắc giúp "Hổ châu Á" thắng Mỹ 2-0 hôm 7/9. Trước đó, Son kịp ghi 1 bàn và 1 kiến tạo trong 4 lần ra sân cho LAFC kể từ khi gia nhập MLS với mức chuyển nhượng kỷ lục lên đến 26,5 triệu USD.

Son tạo ra tác động rõ rệt kể từ khi đặt chân tới Mỹ. So với việc ký hợp đồng với Gareth Bale vào năm 2022, tầm ảnh hưởng của Son trên mạng xã hội được cho là cao hơn gấp 5 lần. Nhu cầu mua vé cho các trận đấu trên sân nhà của LAFC tăng vọt. Khu vực đứng trên khán đài liên tục trong tình trạng cháy vé.

Số lượng người theo dõi trên mạng xã hội của LAFC tăng gấp đôi kể từ khi Son gia nhập. Lượng tương tác về những nội dung liên quan đến CLB ghi nhận gần 34 triệu lượt xem, tăng 594% so với thời điểm Son chưa đến.

Giới truyền thông Mỹ khẳng định Son dần xác lập vị thế như một biểu tượng văn hóa, giúp nâng tầm cả LAFC lẫn giải MLS.

Tây Ban Nha sẵn sàng cho ngai vàng thế giới

Sáu bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một chiến thắng. Đó là tuyên ngôn rằng thế hệ Pedri - Yamal đủ sức viết tiếp di sản vàng son của bóng đá Tây Ban Nha.

24 giờ trước

Son Heung-min giúp tuyển Hàn Quốc thắng Mỹ

Son Heung-min sắm vai người hùng trong chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước Mỹ ở trận giao hữu sáng 7/9.

06:40 7/9/2025

Son Heung-min bất mãn

Son Heung-min từ chối phản hồi về những bình luận gây tranh cãi của HLV Hong Myung-bo, khi thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc úp mở rằng có thể chọn đội trưởng mới.

16:00 6/9/2025

