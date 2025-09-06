Son Heung-min bất mãn

Son Heung-min từ chối phản hồi về những bình luận gây tranh cãi của HLV Hong Myung-bo, khi thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc úp mở rằng có thể chọn đội trưởng mới.

Son Heung-min có khả năng mất băng đội trưởng tuyển Hàn Quốc trước thềm World Cup 2026.

Trả lời báo chí trước thềm trận giao hữu với Mỹ vào ngày 7/9, Son Heung-min né tránh những câu hỏi về vai trò đội trưởng của mình: “Tôi không có gì để nói về chuyện đó. Điều quan trọng là các cầu thủ phải làm tốt nhất có thể ở vị trí hiện tại. Tôi sẽ luôn cố gắng để giúp đội bóng”.

Theo Yonhap, trước chuyến du đấu tại Mỹ, HLV Hong Myung-bo cân nhắc việc giao băng đội trưởng ĐTQG của Son Heung-min lại cho một cầu thủ khác. Đồng thời, cựu sao Tottenham cũng có thể phải ngồi dự bị nhiều hơn ở đội tuyển quốc gia thời gian tới.

Động thái của HLV Hong Myung-bo sau đó gây tranh cãi, khi nhiều người cho rằng nó có thể khiến phòng thay đồ tuyển Hàn Quốc dậy sóng. Son Heung-min đã giữ băng đội trưởng tuyển Hàn Quốc kể từ năm 2018.

Son Heung-min xác nhận có cuộc gặp riêng với HLV Hong Myung-bo, nhưng từ chối chia sẻ chi tiết: “Tôi không nghĩ có điều gì cần chia sẻ thêm ở đây”.

Theo truyền thông xứ kim chi, Son Heung-min bày tỏ sự không hài lòng khi có thể phải nhường băng đội trưởng cho người khác, đồng thời giảm thiểu tầm ảnh hưởng lên lối chơi của đội.

Vừa bước sang tuổi 33 vào tháng 7, Son Heung-min không còn ở đỉnh cao phòng độ. Việc anh gia nhập Los Angeles FC sau hơn một thập kỷ thi đấu tại Premier League cũng khiến nhiều người đặt dấu hỏi về đóng góp của cầu thủ tại tuyển Hàn Quốc.