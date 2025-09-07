Son Heung-min giúp tuyển Hàn Quốc thắng Mỹ

Son Heung-min sắm vai người hùng trong chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước Mỹ ở trận giao hữu sáng 7/9.

Son Heung-min ghi dấu ấn trước tuyển Mỹ.

Trong 45 phút đầu tiên ở trận giao hữu tại New Jersey, Son tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo vào lưới đội bóng của HLV cũ Mauricio Pochettino, giúp Hàn Quốc dẫn trước 2-0.

Trong 63 phút trên sân, đội trưởng tuyển Hàn Quốc chơi năng nổ và tạo ra nhiều sóng gió lên khung thành tuyển Mỹ. Anh chạm bóng 41 lần, chuyền chính xác 84%, tạo ra 1 cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Pochettino trao cơ hội cho dàn hảo thủ như Christian Pulisic, Timothy Weah và Sergino Dest, nhưng không có bàn nào được ghi cho đội chủ nhà.

2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, khi Hàn Quốc chơi phòng ngự chặt chẽ sau khi Son được rút ra nghỉ. Trong khi đó, những thay đổi của HLV Pochettino ở tuyển Mỹ trong hiệp hai cũng không phát huy tác dụng.

Đây là thất bại thứ 5 sau 10 trận của tuyển Mỹ dưới thời Pochettino, sau chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại Gold Cup ở mùa hè vừa qua. Thất bại của tuyển Mỹ khiến CĐV nhà lo lắng khi World Cup 2026 sẽ diễn ra trong vòng 9 tháng nữa.

Với Son, anh tiếp tục tỏa sáng trên đất Mỹ sau khi gia nhập Los Angeles FC (LAFC) hồi tháng trước. Cựu sao Tottenham cũng đã có 1 bàn và 1 kiến tạo cho đội bóng mới tại MLS.

