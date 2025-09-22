Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Son Heung-min ghi bàn vượt Messi

  Thứ hai, 22/9/2025 11:02 (GMT+7)
Tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min góp công trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC (LAFC) trước Real Salt Lake ở vòng 31 MLS sáng 22/9.

Son Heung-min lại tỏa sáng ở MLS. Ảnh: Reuters.

Phút 45+3 trên sân nhà BMO, Son nhận bóng ngoài vùng cấm rồi tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, đánh bại thủ thành Real Salt Lake, qua đó nâng tỷ số lên 2-1 cho LAFC.

Trước đó đúng 2 phút, chính anh thực hiện pha kiến tạo để đồng đội Denis Bouanga gỡ hòa 1-1, giúp đội chủ nhà giải tỏa sức ép từ Real Salt Lake.

Son có pha lập công thứ 6 và thêm 2 kiến tạo sau 7 trận khoác áo LAFC tại MLS. Với 5 bàn trong 3 trận gần nhất, thành tích của Son tốt hơn cả siêu sao Lionel Messi. Cựu sao Barcelona ghi 3 bàn và góp 2 kiến tạo cho Inter Miami trong thời gian này.

Trong 85 phút thi đấu trước Real Salt Lake, Son có 3 cú sút trúng đích, 46 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 95% và tạo ra 7 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Gần như mọi pha tấn công của LAFC đều qua chân đội trưởng tuyển Hàn Quốc.

Phong độ bùng nổ của Son cũng tạo cảm hứng để Bouanga hoàn tất cú hat-trick trong hiệp hai, ấn định tỷ số 4-1. Đây là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của LAFC tại MLS. Đội ghi 12 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua trong chuỗi trận này.

Trên bảng xếp hạng MLS khu vực miền Tây, LAFC đứng thứ 4 với 50 điểm, kém đội đầu bảng San Diego FC 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

