Messi khẳng định vị thế số một ở MLS

  • Thứ sáu, 26/9/2025 11:58 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Lionel Messi chứng tỏ năng lực vượt trội với những bàn thắng liên tiếp trong màu áo Inter Miami tại MLS.

Messi rực sáng ở MLS. Ảnh: Reuters.

Trong trận thắng 4-0 trước New York City tại MLS hôm 25/9, siêu sao người Argentina tỏa sáng với một cú đúp, qua đó vươn lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng MLS 2025.

Với 24 bàn sau 23 trận, trung bình một bàn thắng sau mỗi 82 phút, Messi đã vượt qua thành tích 23 bàn của Christian Benteke - Vua phá lưới MLS mùa trước. Chỉ trong hai trận gần nhất, Messi đóng góp 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, trở thành cầu thủ duy nhất tại MLS mùa này được Sofascore chấm điểm 10.

Ngoài ra, Messi tiến gần tới những cột mốc vĩ đại khác trong sự nghiệp, khi chỉ còn cách 16 bàn nữa để cán mốc 900 pha lập công chính thức. Đồng thời, Leo cũng chỉ cần thêm 8 kiến tạo để đạt 400 đường chuyền thành bàn.

Theo thống kê từ ban tổ chức MLS, Messi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu in dấu giày vào hơn 35 pha lập công (bàn thắng + kiến tạo) trong hai mùa liên tiếp. Thành tích này càng trở nên đặc biệt nếu đặt cạnh dàn sao từng chinh chiến tại Mỹ như Zlatan Ibrahimovic, Gonzalo Higuaín hay Thierry Henry – những người chưa từng làm được điều tương tự.

Ở tuổi 38, Messi vẫn không ngừng chinh phục những cột mốc mới, khẳng định vị thế độc tôn và biến mỗi trận đấu tại MLS thành một ngày hội cho người hâm mộ.

2 bàn thắng đẳng cấp của Messi Lionel Messi thi đấu chói sáng giúp Inter Miami thắng thuyết phục New York City 4-0 tại giải nhà nghề Mỹ MLS sáng 25/9.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Duy Luân

Messi Lionel Messi inter miami mls

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

