Messi khẳng định vị thế số một ở MLS

Lionel Messi chứng tỏ năng lực vượt trội với những bàn thắng liên tiếp trong màu áo Inter Miami tại MLS.

Messi rực sáng ở MLS. Ảnh: Reuters.

Trong trận thắng 4-0 trước New York City tại MLS hôm 25/9, siêu sao người Argentina tỏa sáng với một cú đúp, qua đó vươn lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng MLS 2025.

Với 24 bàn sau 23 trận, trung bình một bàn thắng sau mỗi 82 phút, Messi đã vượt qua thành tích 23 bàn của Christian Benteke - Vua phá lưới MLS mùa trước. Chỉ trong hai trận gần nhất, Messi đóng góp 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, trở thành cầu thủ duy nhất tại MLS mùa này được Sofascore chấm điểm 10.

Ngoài ra, Messi tiến gần tới những cột mốc vĩ đại khác trong sự nghiệp, khi chỉ còn cách 16 bàn nữa để cán mốc 900 pha lập công chính thức. Đồng thời, Leo cũng chỉ cần thêm 8 kiến tạo để đạt 400 đường chuyền thành bàn.

Theo thống kê từ ban tổ chức MLS, Messi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu in dấu giày vào hơn 35 pha lập công (bàn thắng + kiến tạo) trong hai mùa liên tiếp. Thành tích này càng trở nên đặc biệt nếu đặt cạnh dàn sao từng chinh chiến tại Mỹ như Zlatan Ibrahimovic, Gonzalo Higuaín hay Thierry Henry – những người chưa từng làm được điều tương tự.

Ở tuổi 38, Messi vẫn không ngừng chinh phục những cột mốc mới, khẳng định vị thế độc tôn và biến mỗi trận đấu tại MLS thành một ngày hội cho người hâm mộ.

2 bàn thắng đẳng cấp của Messi Lionel Messi thi đấu chói sáng giúp Inter Miami thắng thuyết phục New York City 4-0 tại giải nhà nghề Mỹ MLS sáng 25/9.