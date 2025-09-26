Son Heung-min đang khiến Tottenham hối tiếc

Son Heung-min đang là cầu thủ ấn tượng nhất MLS hiện tại, và chỉ sau 7 trận, anh đã khiến Tottenham phải nhìn lại quyết định để trụ cột ra đi với ánh mắt đầy tiếc nuối.

Phong độ chói sáng của Son Heung-min tại LAFC chỉ sau bảy trận minh chứng cho tài năng và sự chuyên nghiệp của anh.

Trong một giải đấu có sự hiện diện của Lionel Messi, việc Son Heung-min bùng nổ như hiện tại là điều bất ngờ. Thậm chí, ngôi sao từng khoác áo Tottenham còn nhanh chóng khẳng định đẳng cấp, không hề lép vế với Messi.

Hôm 22/9, tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min góp công trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC (LAFC) trước Real Salt Lake ở vòng 31 MLS. Chỉ trong 7 trận đấu đầu tiên tại MLS, Son ghi 6 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, đạt trung bình hơn một lần góp công mỗi trận.

Chỉ có hai trận (một lần ra sân từ ghế dự bị trong trận ra mắt) là anh không trực tiếp tham gia vào bàn thắng. Cựu danh thủ Tottenham, Jamie Redknapp, không hiểu nổi khi "Gà trống" để Son Heung-min rời đi dễ dàng như vậy hè này.

"Son Heung-min rời Tottenham khi vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến. 20 triệu bảng là cái giá quá rẻ", Redknapp bình luận trên BBC. "Sonny ra đi sau khi giúp Spurs vô địch Europa League. Dù LAFC không phải lựa chọn hàng đầu của Son Heung-min, anh đã bị thuyết phục gia nhập, và giờ đây, không bên nào trong thương vụ này cảm thấy hối hận – trừ Tottenham".

"Rõ ràng MLS vẫn còn khoảng cách về chất lượng so với Premier League. Tuy nhiên, với LAFC, Son là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MLS, và anh đang chứng minh giá trị của mình vượt xa số tiền đầu tư", Redknapp đánh giá.