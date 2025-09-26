Thần đồng Liverpool kiếm bộn tiền ở tuổi 17

Rio Ngumoha chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Liverpool, chỉ một tháng sau sinh nhật lần thứ 17.

Việc Rio Ngumoha ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên là cột mốc quan trọng với anh và Liverpool.

Liverpool Echo cho biết Ngumoha được thưởng bằng hợp đồng có thời hạn 3 năm, cùng mức lương tăng gấp 25 lần, khoảng 29.000 bảng/tuần. Đây là mức thưởng xứng đáng cho Ngumoha nhờ màn trình diễn ấn tượng ở đội một thời gian qua.

Mức lương này còn cao hơn cả con số 20.000/tuần Kobbie Mainoo đang nhận tại Manchester United. Mainoo lớn hơn Ngumoha 4 tuổi và ra mắt đội một Manchester United sớm hơn đàn em hai năm.

Dưới hợp đồng thuộc học viện, Ngumoha trước đó chỉ nhận lương 1.200 bảng mỗi tháng (52.000 bảng/năm), tương đương mức lương cơ bản tối đa Liverpool áp dụng cho cầu thủ trẻ. Mức lương mới của Ngumoha vẫn kém xa so với con số 300.000 bảng/tuần mà Mohamed Salah hay Florian Wirtz (200.000 bảng/tuần) nhận tại Liverpool.

Tuy nhiên, hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên này đã tăng đáng kể thu nhập cho một cầu thủ mới 17 tuổi như Ngumoha. Theo quy định tại Anh, các CLB không được phép ký hợp đồng chuyên nghiệp cho đến khi cầu thủ đủ 17 tuổi, và phải có sự đồng ý bằng văn bản từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.

Ngumoha vừa đón ngày sinh nhật thứ 17 của mình hồi cuối tháng 8. Tuần trước, Ngumoha tiếp tục ghi dấu lịch sử khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 3-2 tại Champions League trước Atletico Madrid, trở thành cầu thủ trẻ nhất của Liverpool thi đấu tại đấu trường châu Âu.