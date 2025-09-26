Hậu vệ Achraf Hakimi của PSG vừa chính thức lên tiếng sau khi dính líu đến cáo buộc hiếp dâm mà anh phải đối mặt từ năm 2023.

Hakimi đáp trả cáo buộc hiếp dâm. Ảnh: Reuters.

Trong buổi phỏng vấn với Canal Plus hôm 25/9, Hakimi bày tỏ: “Tôi chưa bao giờ chịu tổn thương như vậy. Những lời dối trá liên tục được viết ra khiến tôi đau đớn, nhất là cho gia đình. Các con tôi còn nhỏ, chưa biết gì về mạng xã hội, nhưng một ngày nào đó chúng sẽ đọc được những điều này".

Cáo buộc nhắm vào Hakimi bắt nguồn từ ngày 25/2/2023, khi một phụ nữ 24 tuổi tố anh có hành vi tấn công tình dục tại nhà riêng ở Boulogne-Billancourt (Pháp), trong lúc vợ và con anh vắng mặt. Mặc dù ban đầu người phụ nữ này từ chối nộp đơn kiện, cảnh sát vẫn mở cuộc điều tra. Sau đó, Hakimi bị dính cáo buộc và chịu sự giám sát tư pháp.

Tuy nhiên, Hakimi luôn phủ nhận cáo buộc trước báo giới: “Tôi biết rõ mình là ai và rằng tôi không làm điều đó. Tôi luôn hợp tác với cảnh sát, thậm chí chủ động xin được trình bày để cung cấp lời khai. Họ có cả ADN của tôi. Tôi chưa bao giờ né tránh, trong khi người buộc tội tôi lại không hợp tác”.

Hakimi cũng thừa nhận rằng sự nổi tiếng của một cầu thủ bóng đá dễ khiến bản thân trở thành mục tiêu bị lợi dụng. Do đó, anh phải thay đổi lối sống và thu hẹp các mối quan hệ cá nhân sau sự việc.

Hồi tháng 8, Văn phòng công tố Pháp yêu cầu thẩm phán điều tra chuyển cáo buộc hiếp dâm của Hakimi sang tòa hình sự. Nếu bị kết tội, Hakimi có thể phải chịu án tù tối đa 15 năm.

