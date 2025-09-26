Khoảnh khắc Mourinho bị trọng tài ném giày vào người

Trong hơn 2 thập kỷ cầm còi, Mark Clattenburg hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng Jose Mourinho khiến ông nổi nóng đến mức ném cả chiếc giày trong phòng thay đồ.

Trọng tài Clattenburg từng mất bình tĩnh với Mourinho.

Clattenburg là trọng tài kỳ cựu bóng đá Anh, với 297 trận cầm còi ở Premier League, 37 trận FA Cup và 21 trận League Cup. Ông từng điều khiển nhiều trận cầu lớn, hiếm khi để cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngoại lệ duy nhất, theo chính lời Clattenburg, là lần đụng độ Mourinho.

Trên Daily Mail, vị trọng tài 50 tuổi kể lại: "Ông ấy tin rằng tôi bỏ lỡ một pha bóng chạm tay của Ryan Shawcross (Stoke City). Mourinho khăng khăng đó phải là một quả phạt đền, rồi hỏi tôi: 'Ông đã xem lại chưa?'. Khi tôi nói chưa, ông ấy liền dồn ép. Trong cơn nóng giận, tôi cởi giày và ném về phía ông ấy".

May mắn là chiếc giày không trúng Mourinho, nhưng tình huống khiến "Người đặc biệt" sững sờ. "Ông ấy tái mặt, không nói thêm lời nào rồi bỏ ra ngoài", cựu trọng tài Premier League cho hay.

Clattenburg thừa nhận sau đó, khi xem lại băng hình, ông mới nhận ra tình huống không hề có lỗi chạm tay: "Tất cả chỉ là đòn tâm lý, sự cay cú và mánh khóe của Mourinho".

Ông cũng nói thêm rằng mối quan hệ với Mourinho sau vụ việc không còn như trước: "Khi còn ở Chelsea, Mourinho rất duyên dáng, được tất cả yêu mến và được gọi là Special One. Nhưng sau này, mọi thứ thay đổi".

Dù không xác định rõ thời điểm, nhiều khả năng vụ việc xảy ra trong trận đấu giữa Stoke City và MU, giai đoạn Mourinho dẫn dắt "Quỷ đỏ", ngay trước khi Clattenburg rời Premier League.

Trong sự nghiệp, Mourinho 3 lần dẫn dắt các CLB Anh gồm Chelsea, MU và Tottenham. Ông luôn được biết đến như bậc thầy chiến thuật nhưng cũng là nhân vật gây tranh cãi với những màn đấu khẩu cùng cầu thủ, trọng tài và truyền thông.