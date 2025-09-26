Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Mourinho lên tiếng về mức lương khổng lồ ở Benfica

  • Thứ sáu, 26/9/2025 06:23 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

HLV Jose Mourinho bác bỏ những thông tin cho rằng ông đang nhận mức lương 15 triệu bảng/năm tại Benfica.

Mourinho được chào đón khi trở lại Benfica. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin Mourinho có thể nhận gần 30 triệu bảng trong hai mùa, gồm 14 triệu bảng ở mùa đầu và 15,7 triệu bảng ở mùa thứ hai.

Tuy nhiên, “Người đặc biệt” đã phủ nhận thông tin này trong buổi họp báo gần đây. Ông nói: “Nếu tôi ở nhà đến hết mùa, tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn là khi dẫn dắt Benfica. Ở đây tôi thậm chí còn đang lỗ. Nhưng vì sao tôi vẫn làm việc? Bởi tôi yêu công việc này và tôi nhớ cảm giác chiến đấu vì chức vô địch".

HLV 62 tuổi tiếp tục nhấn mạnh, tiền bạc không phải động lực duy nhất để ông tiếp tục sự nghiệp: “Điều thúc đẩy tôi là thử thách bản thân, đối diện rủi ro, cảm giác có thể mình làm rất tốt hôm nay nhưng lại tệ hại vào ngày mai. Đó là những gì đưa tôi ra khỏi vùng an toàn".

Tuần trước, Mourinho chính thức ra mắt Benfica, đánh dấu màn trở lại đội bóng nơi ông từng khởi nghiệp huấn luyện năm 2000. Trước đó, HLV người Bồ Đào Nha là người tự do sau khi bị Fenerbahce sa thải vì không thể giành vé dự Champions League.

Hiện tại, Mourinho cùng các học trò đã giành được 4 điểm sau 2 trận đầu tiên tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Dù khẳng định bản thân “không giàu thêm” khi ngồi ghế nóng, nhà cầm quân người Bồ vẫn cho thấy ông còn nguyên khát khao chiến thắng và chinh phục đỉnh cao cùng đội bóng quê hương.

Mourinho ôm hận vì siêu phẩm phút 90+1 Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

