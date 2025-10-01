Kante lướt qua, không bắt tay Ronaldo
Hôm 27/9, khoảnh khắc N’Golo Kante thản nhiên lướt qua Cristiano Ronaldo trước đại chiến giữa Al-Ittihad và Al-Nassr gây bão mạng xã hội.
Sáng 1/10, Lionel Messi đưa bóng thẳng lên trời trong thất bại 3-5 của Inter Miami trước Chicago Fire thuộc vòng 32 MLS. Trước đó ở phút 52, anh cũng dứt điểm trúng cột dọc.
Andros Townsend lập siêu phẩm góp phần vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Kanchanaburi Power trước Lamphun Warrior FC ở vòng 6 Thai League 1.
Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp bàn thắng giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.
Sáng 25/9, Sergio Ramos có cú đá penalty thảm họa khi Monterrey thua Toluca 2-6 ở vòng 10 giải VĐQG Mexico.
Lionel Messi thi đấu chói sáng giúp Inter Miami thắng thuyết phục New York City 4-0 tại giải nhà nghề Mỹ MLS sáng 25/9.
Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.
Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.
Cristiano Ronaldo Jr ghi bàn thắng từ cú sút phạt đẳng cấp, giúp U16 Al Nassr đánh bại U16 Al-Ahly 1-0 tại giải U16 Saudi Arabia hôm 20/9.
Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).
Son Heung-min góp 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC trước Real Salt Lake ở vòng 31 MLS sáng 22/9.