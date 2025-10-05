Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi lập hat-trick kiến tạo

  • Chủ nhật, 5/10/2025 09:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Siêu sao Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-1 của Inter Miami trước New England Revolution tại vòng 33 MLS sáng 5/10.

Messi chơi ấn tượng trước New England Revolution. Ảnh: Reuters.

Messi ghi dấu ấn với ba pha kiến tạo sau hơn một giờ thi đấu, mở ra chiến thắng đậm cho Inter Miami. Bộ đôi Jordi Alba và Tadeo Allende tận dụng tốt các đường chuyền của M10 để lập mỗi người một cú đúp, giúp đội bóng giành trọn 3 điểm.

Cú hat-trick kiến tạo giúp Messi in dấu giày vào 41 bàn thắng của Inter Miami từ đầu mùa, thành tích tốt nhất đội. Trong số này, siêu sao người Argentina trực tiếp ghi 24 bàn.

Messi cũng chỉ còn cách 5 pha kiến tạo là cán mốc 400 lần "dọn cỗ" cho đồng đội ghi bàn trong sự nghiệp. Hiện tại, không cầu thủ chuyên nghiệp nào còn thi đấu có thể vượt mốc 300 kiến tạo.

Ngoài 3 kiến tạo trước New England Revolution, Messi cũng thi đấu nổi bật với tỷ lệ chuyền chính xác 88%, 3 cú sút trúng đích, 3 lần rê bóng thành công và 4 lần thắng tranh chấp tay đôi. Sofascore chấm Messi 9,1 điểm ở trận này, chỉ xếp sau Jordi Alba.

Chiến thắng trước New England Revolution giúp Inter Miami chấm dứt chuỗi 2 trận chỉ hòa và thua trước đó. Hôm 1/10, thầy trò HLV Javier Mascherano gây thất vọng khi thua 3-5 trước Chicago Fire trên sân nhà tại MLS.

Trên bảng xếp hạng, Inter Miami vươn lên vị trí thứ 3 với 59 điểm, kém đội dẫn đầu Philadelphia Union 7 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

