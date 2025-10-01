Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Màn trình diễn gây sốc của Messi

Lionel Messi trải qua một trong những trận đấu nhạt nhòa nhất kể từ khi gia nhập Inter Miami, khi đội bóng của anh thất thủ 3-5 trước Chicago Fire tại vòng 32 MLS sáng 1/10.

Messi chơi kém trước Chicago Fire. Ảnh: Reuters

Ngôi sao người Argentina không để lại nhiều dấu ấn trong 90 phút thi đấu trên sân nhà Chase do bị hàng thủ đối phương phong tỏa chặt chẽ.

Ngoài việc không ghi bàn hay kiến tạo, Messi không có pha rê bóng thành công nào. Anh để mất bóng tới 25 lần, bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi và chỉ tung ra 2 cú sút trúng đích trong tổng số 11 pha dứt điểm. Những con số này tương phản hoàn toàn với phong độ rực sáng trước đó, khi Messi ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất.

Phong độ bùng nổ của Messi bắt đầu chững lại kể từ trận hòa 1-1 với Toronto FC hôm 28/9. Ở cuộc đối đầu với Chicago Fire, đội bóng áo hồng đã không thể tận dụng sự hiện diện của siêu sao 37 tuổi để tạo ra khác biệt trước lối chơi tốc độ và giàu sức mạnh của đối thủ.

Người chơi nổi bật nhất bên phía Inter Miami trước Chicago Fire là tiền đạo Luis Suarez với cú đúp. Cầu thủ ghi bàn còn lại cho đội chủ nhà là Tomas Aviles.

Về phía Chicago Fire, chiến thắng 5-3 không chỉ mang lại ba điểm trọn vẹn mà còn giúp họ mở rộng cánh cửa vào vòng play-off MLS.

Ngược lại, Inter Miami đang phải đối diện với áp lực lớn trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của HLV Javier Mascherano hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng miền Đông với 56 điểm, kém đội đầu bảng Philadelphia Union 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Cú sút cực tệ của Messi Sáng 1/10, Lionel Messi đưa bóng thẳng lên trời trong thất bại 3-5 của Inter Miami trước Chicago Fire thuộc vòng 32 MLS. Trước đó ở phút 52, anh cũng dứt điểm trúng cột dọc.

