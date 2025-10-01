Màn trình diễn gây sốc của Messi

|
Messi chơi kém trước Chicago Fire. Ảnh: Reuters
Ngôi sao người Argentina không để lại nhiều dấu ấn trong 90 phút thi đấu trên sân nhà Chase do bị hàng thủ đối phương phong tỏa chặt chẽ.
Ngoài việc không ghi bàn hay kiến tạo, Messi không có pha rê bóng thành công nào. Anh để mất bóng tới 25 lần, bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi và chỉ tung ra 2 cú sút trúng đích trong tổng số 11 pha dứt điểm. Những con số này tương phản hoàn toàn với phong độ rực sáng trước đó, khi Messi ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất.
Phong độ bùng nổ của Messi bắt đầu chững lại kể từ trận hòa 1-1 với Toronto FC hôm 28/9. Ở cuộc đối đầu với Chicago Fire, đội bóng áo hồng đã không thể tận dụng sự hiện diện của siêu sao 37 tuổi để tạo ra khác biệt trước lối chơi tốc độ và giàu sức mạnh của đối thủ.
Người chơi nổi bật nhất bên phía Inter Miami trước Chicago Fire là tiền đạo Luis Suarez với cú đúp. Cầu thủ ghi bàn còn lại cho đội chủ nhà là Tomas Aviles.
Về phía Chicago Fire, chiến thắng 5-3 không chỉ mang lại ba điểm trọn vẹn mà còn giúp họ mở rộng cánh cửa vào vòng play-off MLS.
Ngược lại, Inter Miami đang phải đối diện với áp lực lớn trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của HLV Javier Mascherano hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng miền Đông với 56 điểm, kém đội đầu bảng Philadelphia Union 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.
