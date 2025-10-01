Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liverpool bị lột mặt nạ

  • Thứ tư, 1/10/2025 07:29 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Sau 15 tháng thành công rực rỡ, HLV Arne Slot của Liverpool đang đối mặt với những khó khăn đầu tiên khi đội bóng của ông nhận hai thất bại liên tiếp.

Liverpool phải đối mặt với những thử thách mới.

Rạng sáng 1/10, Galatasaray đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng phân hạng Champions League. Sau thất bại trước Palace ở vòng 6 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, "The Kop" thêm một lần ôm hận tại đất Thổ Nhĩ Kỳ. Cần nhớ rằng mùa trước, Liverpool chỉ một lần để thua liên tiếp hai trận.

Quyết định khó hiểu từ Slot

Những quyết định chiến thuật khó hiểu từ Slot khiến Liverpool phải nhận bài học đáng giá. Trước Galatasaray, chiến lược gia người Hà Lan gây bất ngờ khi để Mohamed Salah dự bị trong 60 phút.

Salah chỉ vào sân ở thời điểm Galatasaray nắm thế chủ động nhờ quả phạt đền của Victor Osimhen ở hiệp một. Slot cũng gây tranh cãi khi bố trí Jeremie Frimpong chơi như một tiền đạo thay vì vị trí hậu vệ phải quen thuộc, đồng thời để Dominik Szoboszlai lùi về tuyến sau.

Szoboszlai chính là người để dẫn đến tình huống khiến Liverpool chịu quả phạt đền quyết định. Dù Liverpool vẫn dẫn đầu Premier League, những trận thua liên tiếp trước Crystal Palace cuối tuần trước và giờ là Galatasaray cho thấy đội bóng đang mất kiểm soát trước các đối thủ khó chịu.

Mùa trước, những điều chỉnh nhỏ của Slot từng phát huy hiệu quả. Nhưng bây giờ, mọi thứ không diễn ra như ý. Chấn thương của thủ môn Alisson Becker và tiền đạo Hugo Ekitike trên đất Thổ Nhĩ Kỳ càng khiến tình hình thêm tồi tệ.

Bầu không khí tại sân RAMS Park của Galatasaray luôn là thử thách với mọi đối thủ. Tuy nhiên, Liverpool dẫu sao vẫn là một đội bóng lớn, ứng viên vô địch được đánh giá cao nhất trước khi mùa giải khởi tranh.

Hồi đầu tháng 9, dữ liệu từ Opta chỉ ra Liverpool là đội có tỷ lệ vô địch Champions League 2025/26 cao nhất với 20,12%. Chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp từ đầu mùa trước đó của "The Kop" dường như củng cố cho nhận định này.

Song, hai thất bại trước Palace và Galatasaray lột mặt nạ Liverpool. Sau trận, Slot bảo vệ quyết định xoay tua đội hình: “Salah chơi rất nhiều phút từ đầu mùa. Nhiều cầu thủ không có kỳ nghỉ ở mùa hè đầy đủ, dễ bị chấn thương. Tôi không muốn xoay tua, nhưng đôi khi phải làm vậy. Chúng tôi không có đội hình 25-26 người, và khi có chấn thương, việc để 15-16 cầu thủ đá liên tục là rất khó".

Liverpool anh 1

Isak đang có khởi đầu mờ nhạt.

Salah được Slot tung vào sân trong 30 phút cuối để tìm bàn gỡ, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2022 anh dự bị trong một trận Champions League quan trọng. Thực tế, chân sút người Ai Cập đã sa sút ngay từ giai đoạn đầu mùa, khi chơi khá mờ nhạt. Vấn đề của Liverpool hiện tại lớn hơn.

Nỗi lo

Trước Galatasaray, Ekitike phải rời sân vì đau ở chân. Về phía Alisson, Slot lo ngại: “Tôi không phải bác sĩ, nhưng khi một cầu thủ cảm thấy đau và không thể tiếp tục, đó là dấu hiệu xấu”.

Theo Telegraph, Alisson chắc chắn vắng mặt ở Ngoại hạng Anh vào cuối tuần, trong khi khả năng Ekitike ra sân còn bỏ ngỏ. Việc vắng hai trụ cột này sẽ đẩy HLV Slot vào cuộc khủng hoảng lực lượng, nhất là khi đội bóng đang trải qua lịch thi đấu dày đặc và bầu không khí trong phòng thay đồ đang không tốt.

Trên chương trình bình luận của CBS, cựu tiền đạo Arsenal, Thierry Henry bình luận trận thua này chỉ là hệ quả từ những chiến thắng thiếu thuyết phục của Liverpool đầu mùa.

"Nếu phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy Liverpool từng thắng 6 trận liên tiếp từ đầu mùa nhưng không thuyết phục", Henry nhấn mạnh. "Họ chật vật trước Bournemouth, Newcastle, Arsenal hay Burnley. Thậm chí Liverpool suýt để Atletico Madrid làm nên chuyện tại Anfield, hai trận thua trước Palace và Galatasaray là chuyện dễ hiểu".

Thất bại này là một lời cảnh tỉnh cho Liverpool. Dù vẫn dẫn đầu Premier League, đội bóng của Slot cần cải thiện sự ổn định và chiều sâu đội hình để đối phó với lịch thi đấu dày đặc và những đối thủ mạnh tiếp theo.

Trận thua tại RAMS Park lột mặt nạ của Liverpool. Họ không quá mạnh và hoàn hảo như người ta tưởng.

Đừng vội xem thường Mourinho

Jose Mourinho có lần trở lại đầy cảm xúc tại Stamford Bridge khi dẫn dắt Benfica đối đầu với Chelsea trong khuôn khổ loạt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League.

39 phút trước

Tường Linh

Liverpool Liverpool FC Crystal Palace Galatasaray

