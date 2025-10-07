Rashford đóng cánh cửa trở lại MU

Tương lai của Marcus Rashford gần như được định đoạt khi Barcelona sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo người Anh từ MU.

Theo Sport, Barcelona thống nhất nội bộ việc chi 26,2 triệu bảng để giữ chân Rashford lâu dài. Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, ngôi sao 27 tuổi ghi 3 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 10 trận, mang lại tốc độ, kỹ thuật và sự bùng nổ mà hàng công "Blaugrana" còn thiếu.

Bất chấp sự cố nhỏ khi đến muộn buổi tập và bị gạt khỏi danh sách thi đấu, Rashford nhanh chóng lấy lại vị thế bằng thái độ chuyên nghiệp và phong độ thuyết phục. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Barcelona rất hài lòng với màn trình diễn của Rashford và không nghĩ đến khả năng anh trở lại MU.

"Rashford muốn gắn bó với Barcelona nhiều năm, coi đây là ngôi nhà thứ hai trong sự nghiệp", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Để hoàn tất thương vụ, đội bóng xứ Catalonia phải thuyết phục Rashford giảm lương so với mức 315.000 bảng/tuần tại MU. Đây là yêu cầu bắt buộc do hạn chế của Luật công bằng tài chính La Liga. Dù vậy, nhiều nguồn tin cho biết Rashford sẵn sàng hy sinh phần thu nhập để được tiếp tục khoác áo Barca.

Ngược lại, MU bật đèn xanh cho thương vụ nếu Barcelona thanh toán trọn gói mức phí nói trên. Động thái được coi là hợp lý khi CLB muốn cắt giảm quỹ lương và tái thiết đội hình dưới thời HLV Ruben Amorim. Mối lương duyên giữa Rashford và coi như sắp khép lại.