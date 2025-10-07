Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rashford đóng cánh cửa trở lại MU

  • Thứ ba, 7/10/2025 17:26 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Tương lai của Marcus Rashford gần như được định đoạt khi Barcelona sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo người Anh từ MU.

Theo Sport, Barcelona thống nhất nội bộ việc chi 26,2 triệu bảng để giữ chân Rashford lâu dài. Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, ngôi sao 27 tuổi ghi 3 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 10 trận, mang lại tốc độ, kỹ thuật và sự bùng nổ mà hàng công "Blaugrana" còn thiếu.

Bất chấp sự cố nhỏ khi đến muộn buổi tập và bị gạt khỏi danh sách thi đấu, Rashford nhanh chóng lấy lại vị thế bằng thái độ chuyên nghiệp và phong độ thuyết phục. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Barcelona rất hài lòng với màn trình diễn của Rashford và không nghĩ đến khả năng anh trở lại MU.

"Rashford muốn gắn bó với Barcelona nhiều năm, coi đây là ngôi nhà thứ hai trong sự nghiệp", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Để hoàn tất thương vụ, đội bóng xứ Catalonia phải thuyết phục Rashford giảm lương so với mức 315.000 bảng/tuần tại MU. Đây là yêu cầu bắt buộc do hạn chế của Luật công bằng tài chính La Liga. Dù vậy, nhiều nguồn tin cho biết Rashford sẵn sàng hy sinh phần thu nhập để được tiếp tục khoác áo Barca.

Ngược lại, MU bật đèn xanh cho thương vụ nếu Barcelona thanh toán trọn gói mức phí nói trên. Động thái được coi là hợp lý khi CLB muốn cắt giảm quỹ lương và tái thiết đội hình dưới thời HLV Ruben Amorim. Mối lương duyên giữa Rashford và coi như sắp khép lại.

Tuchel có Rashford, và chẳng cần Grealish nữa

Thêm một trận đấu, thêm một bàn thắng. Marcus Rashford lại khiến người ta phải nói về mình, lần này là trong màu áo Barcelona.

25:1519 hôm qua

Rashford hồi sinh rực rỡ, Barca cười vì 'giá rẻ như cho'

Marcus Rashford nổ súng ở La Liga với cú vô-lê đẹp mắt, còn Barcelona mừng thầm khi nhận ra chỉ cần 26 triệu bảng để sở hữu ngôi sao từng là biểu tượng của Manchester United.

36:2162 hôm qua

Điều khoản 0 đồng của Rashford

Giám đốc Thể thao Deco xác nhận Barcelona không phải trả bất kỳ khoản phạt nào nếu từ chối mua đứt Marcus Rashford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn.

10:09 1/10/2025

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

Rashford đóng cửa MU Marcus Rashford Rashford MU Barcelona

