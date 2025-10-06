Rashford hồi sinh rực rỡ, Barca cười vì 'giá rẻ như cho'

Marcus Rashford nổ súng ở La Liga với cú vô-lê đẹp mắt, còn Barcelona mừng thầm khi nhận ra chỉ cần 26 triệu bảng để sở hữu ngôi sao từng là biểu tượng của Manchester United.

Rashford đang hồi sinh mạnh mẽ ở Barcelona.

Đêm 5/10, Rashford mở tài khoản tại La Liga bằng cú vô-lê tuyệt đẹp vào lưới Sevilla, bất chấp Barcelona thảm bại 1-4. Dù kết quả khiến nhà đương kim vô địch tụt lại phía sau Real Madrid 2 điểm sau 8 vòng, màn trình diễn của Rashford được xem là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng xứ Catalonia.

Chỉ vài tháng trước, Rashford còn là nạn nhân của cuộc cải tổ dưới thời HLV Ruben Amorim tại Manchester United. Bị gạt khỏi kế hoạch chiến thuật, tiền đạo 27 tuổi buộc phải tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp. Và Barcelona xuất hiện như một cứu cánh, không chỉ cho Rashford, mà cả cho chính đội bóng đang tìm kiếm thêm hỏa lực ở hành lang trái.

Ngay sau khi gia nhập Camp Nou, Rashford nhanh chóng hòa nhập với triết lý bóng đá của Hansi Flick. Anh ghi 2 bàn tại Champions League, đóng góp 4 pha kiến tạo và giờ nổ súng ở La Liga. Điều đó cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của một cầu thủ từng được kỳ vọng là biểu tượng mới của Old Trafford.

Phút 36 trong cuộc chạm trán Sevilla, Rashford tung cú vô-lê bằng chân phải sau đường tạt của Raphinha, bóng đi căng và hiểm khiến thủ thành Dmitrovic chỉ biết đứng nhìn. Barcelona sau đó sụp đổ trước sức phản công dữ dội của đội chủ nhà, nhưng bàn thắng như lời khẳng định rằng Rashford đã tìm lại chính mình.

Barcelona cho rằng mức giá 26 triệu bảng của Rashford là món hời.

Đáng chú ý, mức phí chuyển nhượng mà Barcelona phải bỏ ra để sở hữu Rashford, trong trường hợp quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt vào hè 2026, chỉ khoảng 26 triệu bảng. Một con số khiến Chủ tịch Joan Laporta "không tin nổi".

Nguồn tin nội bộ cho hay: "Ở phong độ đỉnh cao, Rashford là một trong những cầu thủ hay nhất châu Âu. Barca thực sự đã có một món hời. Trong thị trường hiện tại, giá trị của anh ấy phải vượt quá 60 triệu bảng".

Từ một người bị nghi ngờ về thái độ và phong độ ở Anh, Rashford giờ chiếm được cảm tình của khán giả tại Camp Nou nhờ khả năng thi đấu bùng nổ và sự đa năng. Anh có thể đá tiền đạo cắm, dạt biên hoặc hỗ trợ phía sau trung phong.

Barcelona chắc chắn còn nhiều việc phải làm để bảo vệ ngôi vương, song sự xuất hiện của Rashford đang mở ra một làn gió mới. Đó là sự kết hợp giữa tốc độ Premier League và tính kỷ luật chiến thuật kiểu Đức dưới thời Flick.

Nếu duy trì phong độ này, Rashford không chỉ cứu lại sự nghiệp, mà còn buộc Manchester United phải tự hỏi liệu họ đã vội vàng đánh mất một ngôi sao khi vô tình trao cho Barcelona một món hời hiếm có của bóng đá châu Âu?