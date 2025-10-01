Rashford là cái tên khiến PSG chưa bao giờ ngủ yên

Marcus Rashford đang tìm lại nụ cười ở Barcelona với phong độ rực sáng. Và khi PSG kéo quân tới Catalonia, họ lại phải đối diện “ác mộng quen thuộc” mang tên Rashford.

Rashford đã tìm lại niềm vui trong màu áo Barcelona.

Marcus Rashford đang hồi sinh trong màu áo Barcelona, và trùng hợp thay, đối thủ tiếp theo của anh ở Champions League lại là Paris Saint-Germain - cái tên từng nhiều lần trở thành nạn nhân ưa thích trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh.

Nụ cười trở lại trên đất Tây Ban Nha

Được Barcelona mượn về từ Manchester United trong mùa hè 2025, Rashford đang tận hưởng một giai đoạn hiếm hoi: vừa được yêu mến, vừa có đất diễn. Sự nghiệp tại Old Trafford vốn đi xuống vì những thay đổi liên tiếp trên băng ghế HLV, Rashford bị Ruben Amorim gạt ra ngoài kế hoạch. Nhưng tại Barcelona, mọi thứ thay đổi nhanh chóng.

Ngay trong trận ra mắt Champions League mùa này, anh lập cú đúp giúp Barca quật ngã Newcastle ngay tại St. James’ Park. Kể từ đó, Rashford không ngừng để lại dấu ấn: kiến tạo trong bốn trận La Liga liên tiếp, góp công trực tiếp giúp đội bóng xứ Catalonia vươn lên ngôi đầu bảng.

Từ Camp Nou đang sửa sang đến Olympic tạm thời, Rashford đều nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt. Hình ảnh anh cười rạng rỡ sau pha kiến tạo trước Real Sociedad khiến báo chí Tây Ban Nha khẳng định: “Rashford đang chơi bóng bằng nụ cười”.

HLV Hansi Flick cũng không giấu sự hài lòng: “Thích nghi ở giải đấu mới chưa bao giờ dễ, nhưng Rashford đã làm được. Chiến thắng tại Newcastle đã tiếp thêm sự tự tin, và cậu ấy đang chứng minh mình là mảnh ghép quan trọng”.

Trong màu áo Barcelona, Rashford dần cho thấy sự nguy hiểm trở lại.

Barca ban đầu theo đuổi Luis Diaz và Nico Williams, nhưng cuối cùng Rashford mới là cái tên cập bến, kèm điều khoản mua đứt 30 triệu euro. Giám đốc Thể thao Deco gọi đây là “cú hích chiến lược”: “Cậu ấy đa năng, có thể đá trái, trung phong hoặc thậm chí cánh phải. Rashford mang lại sự linh hoạt mà chúng tôi cần”.

Thực tế, Rashford phải đối diện với hàng công vốn đã quá mạnh: Lewandowski, Raphinha và tài năng trẻ Lamine Yamal ghi tổng cộng 94 bàn mùa trước, chưa kể 19 bàn của Ferran Torres. Nhưng chính sự cạnh tranh ấy lại giúp anh tìm lại sự quyết tâm.

Deco nhìn nhận: “Rashford từng khởi đầu bùng nổ tại MU, rồi chững lại khi đội bóng thay đổi liên tục HLV. Nhưng ở đây, cậu ấy đang tái khẳng định đẳng cấp của một cầu thủ lớn”.

Nếu có một CLB châu Âu nào từng nhiều lần nếm trải sự sát thương từ Rashford, đó chính là PSG. Người hâm mộ MU hẳn chưa quên cú sút phạt đền lạnh lùng phút bù giờ tại Parc des Princes năm 2019, đưa “Quỷ đỏ” vào tứ kết Champions League. Một năm sau, Rashford lại gieo sầu cho đại gia nước Pháp bằng bàn thắng phút 87, cũng ngay tại Paris.

Ngay cả mùa trước, khi khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, Rashford cũng khiến PSG phải toát mồ hôi trong trận tứ kết. Dù Villa không thể đi tiếp, màn trình diễn của anh vẫn để lại nỗi ám ảnh cho hàng thủ nhà vô địch.

Rashford liên tục ghi bàn, kiến tạo gần đây.

Giờ đây, trong màu áo Barcelona, Rashford lại đứng trước cơ hội một lần nữa gieo rắc ác mộng cho PSG - đội bóng vốn đang gặp khó khăn về lực lượng khi Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue đều chấn thương.

Ánh sáng và bóng tối

Barca đương nhiên cũng có vấn đề riêng: cả Ter Stegen lẫn Joan Garcia vắng mặt, Wojciech Szczęsny phải bắt chính; Raphinha cũng ngồi ngoài. Nhưng phong độ chói sáng của Rashford khiến những nỗi lo ấy dịu đi phần nào. Với các cules, hình ảnh cầu thủ người Anh tươi cười, thi đấu nhiệt huyết chính là biểu tượng của một Barca đang tái thiết.

Không ai phủ nhận rằng Rashford từng sa sút, bị hoài nghi cả về phong độ lẫn thái độ. Nhưng ở tuổi 27, anh có lẽ đang tìm lại bản ngã tại Barcelona: một cầu thủ chơi bóng vì niềm vui, không còn gánh nặng trách nhiệm nặng nề như tại Old Trafford. Ở đây, anh là mảnh ghép bổ sung chứ không phải chiếc phao cứu sinh.

Trận đại chiến với PSG chính là thời điểm thích hợp để Rashford chứng minh rằng phong độ bùng nổ gần đây không chỉ là nhất thời. Nếu tiếp tục tỏa sáng, anh có thể giúp Barca tiến thêm bước dài trong hành trình chinh phục Champions League, đồng thời tự định đoạt tương lai của chính mình. Khoản 30 triệu euro để giữ anh lại bỗng chốc trở thành món hời.

Với PSG, cái tên Marcus Rashford có lẽ chưa bao giờ dễ nghe. Với Barca, Rashford đang trở thành biểu tượng mới của một quá trình hồi sinh. Và với chính bản thân anh, đây là khoảnh khắc để tái sinh sự nghiệp - để nụ cười một lần nữa song hành cùng bàn thắng.

Barcelona vẫn còn ngổn ngang từ sân bãi đến lực lượng. Nhưng một Rashford đang rực sáng có thể xoa dịu mọi lo lắng. Khi PSG kéo quân tới Catalonia, họ sẽ phải đối diện không chỉ với một Barca khát thắng, mà còn với “cơn ác mộng quen thuộc” - Marcus Rashford, người từng nhiều lần gieo sầu cho họ và giờ đây đang viết lại câu chuyện của chính mình trên đất Tây Ban Nha