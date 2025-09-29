Rashford tỏa sáng trong ngày Barca chiếm ngôi đầu của Real

Rạng sáng 29/9, Marcus Rashford góp pha kiến tạo giúp Barcelona thắng ngược Real Sociedad 2-1 ở vòng 6 La Liga.

Rashford dần chứng tỏ vai trò quan trọng trong đội hình Barca.

Phút 43 trận đấu trên sân Lluís Companys, Barcelona đang bị dẫn 0-1, Marcus Rashford treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Jules Kounde bật cao đánh đầu, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.

Rashford có đường kiến tạo thứ 3 tại La Liga mùa này, thành tích đứng thứ 2 tại giải đấu. Tổng cộng, cầu thủ sinh năm 1997 đã góp công vào 5 bàn thắng (2 bàn, 3 kiến tạo) trong 5 lần ra sân gần nhất cho đội bóng xứ Catalonia.

Dù đã tỏa sang sở Champions League, Rashford vẫn chưa ghi bàn tại La Liga mùa này. Ở trận gặp Sociedad, cựu tiền đạo MU có 3 cơ hội ngon ăn nhưng đều không thể thắng được sự lăn xả của hàng thủ đối phương.

Dù vậy, pha phối hợp ăn ý giữa Rashford, Kounde tạo tiền đề cho màn lội ngược dòng của nhà đương kim vô địch. Phút 58, Lamine Yamal vào sân và ngay lập tức ghi dấu ấn với tình huống đột phá xuống đáy biên, trước khi chuyền ngang để Robert Lewandowski tạo điểm cắt, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Những phút cuối, CĐV đứng ngồi không yên khi chứng kiến lần lượt Takefusa Kubo, Lewandowski dứt điểm trúng xà.

Barca thắng trận thứ 2 liên tiếp trước Sociedad, qua đó chính thức chiếm ngôi đầu từ tay Real Madrid với 1 điểm nhiều hơn. Ở vòng tiếp theo, Rashford cùng đồng đội sẽ gặp Sevilla, trong khi Real đối đầu Villarreal.

Bảng xếp hạng La Liga.