Tuchel có Rashford, và chẳng cần Grealish nữa

Thêm một trận đấu, thêm một bàn thắng. Marcus Rashford lại khiến người ta phải nói về mình, lần này là trong màu áo Barcelona.

Rashford đang có phong độ cao trong màu áo Barcelona.

Dù đội bóng xứ Catalonia vừa thảm bại 1-4 trước Sevilla ở vòng 7 La Liga hôm 5/10, tiền đạo người Anh vẫn là điểm sáng hiếm hoi - và tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Rashford đã trở lại, và anh muốn đòi lại chỗ của mình ở tuyển Anh.

Rashford trở lại với phiên bản “nguy hiểm thật sự”

Từ chỗ bị nghi ngờ, bị xem là bản hợp đồng “lạc nhịp” của Barcelona, Rashford đang lột xác ngoạn mục. Tính cả bàn thắng vào lưới Sevilla, anh ghi dấu giày vào 8 bàn thắng (4 bàn, 4 kiến tạo) chỉ trong vòng hơn một tháng - trải đều ở mọi đấu trường, từ La Liga đến Champions League và cả đội tuyển Anh.

Trước PSG thuộc League Phase, Champions League, dù Barcelona thua 1-2, Rashford vẫn nhận điểm 7,5 - cao nhất đội theo Football-Espana. Đến trận gặp Sevilla, anh tiếp tục được WhoScored chấm 7,01 điểm, và đáng chú ý: 4 trận gần nhất, Rashford đều đạt điểm trên 7. Đó là chuỗi ổn định mà ngay cả ở giai đoạn rực rỡ nhất tại Manchester United, anh cũng hiếm khi duy trì được.

Không còn những bước chạy uể oải, không còn ánh nhìn thất thần sau mỗi pha hỏng ăn. Rashford ở Barcelona là một cầu thủ khác: sắc bén, tốc độ và tự tin. Những pha bứt tốc từ biên trái, cắt vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm mang thương hiệu của anh đang trở lại đều đặn - như thể cái bóng của Old Trafford đã được bỏ lại sau lưng.

Rashford đã có bàn đầu tiên cho Barcelona tại La Liga mùa 2025/26.

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, người ta có thể quên rằng Barcelona thua nhưng Rashford vẫn chơi đúng vai trò của mình - người tạo ra khác biệt trong một tập thể đang rối ren. Từ đầu mùa, Rashford có trung bình 1,2 cú sút trúng đích mỗi trận, 2,1 lần rê bóng thành công và 1,8 cơ hội tạo ra mỗi 90 phút - những con số vượt xa chính anh ở mùa cuối cùng tại MU (0, 8-1, 2-1,1). Tại tuyển Anh, anh cũng vừa ghi bàn và kiến tạo trong hai trận liên tiếp hồi tháng 9.

Những con số đó giúp giải thích vì sao HLV Thomas Tuchel - người vừa kế nhiệm Gareth Southgate - không thể làm ngơ. Vừa qua, Rashford tiếp tục được triệu tập trở lại “Tam sư”. Và điều đó, vô tình, lại khiến Jack Grealish thêm một lần bị bỏ lại.

Grealish vẫn hay, nhưng chưa đủ

Grealish thực tế cũng đang hồi sinh trong màu áo Everton. Bàn thắng ở phút bù giờ giúp đội bóng vùng Merseyside thắng ngược Crystal Palace 2-1 cuối tuần qua là minh chứng. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân, phong độ và hiệu quả của Grealish vẫn chưa thể so với Rashford.

Ở Premier League, cựu sao Aston Villa mới có 1 bàn và 4 kiến tạo - những con số đáng khích lệ, nhưng chưa đủ để cạnh tranh trong bối cảnh tuyển Anh đang “thừa mứa” cầu thủ chạy cánh. Từ Rashford ở Barcelona, đến Anthony Gordon đang lên ở Newcastle, hay Eberechi Eze của Arsenal, tất cả đều đang chơi bóng ở mức độ cao hơn về thể lực, tốc độ và khả năng ra quyết định cuối cùng.

Nếu Rashford duy trì được hiệu suất này - ghi bàn hoặc kiến tạo trung bình mỗi trận - anh không chỉ chiếm lại vị trí của mình mà còn khiến Grealish buộc phải chờ rất lâu để được trở lại tuyển quốc gia.

Jack Grealish cũng đang hồi sinh phong độ trong màu áo Everton.

Trong sơ đồ 4-3-3 ưa thích của Tuchel, vị trí tiền đạo trái luôn dành cho cầu thủ biết tự tạo khác biệt - người có thể vừa bứt tốc, vừa tự mình kết liễu đối thủ. Rashford, ở trạng thái sung mãn nhất, là mẫu cầu thủ hiếm hoi đáp ứng đủ cả hai điều đó.

Anh đang gợi lại hình ảnh thời đỉnh cao 2022/23 ở MU, khi ghi 30 bàn trên mọi đấu trường. Và ở Barcelona, nơi Rashford được trao nhiều tự do hơn trong cách di chuyển, bản thân đang thể hiện một phiên bản trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn nhưng vẫn sắc lạnh như xưa.

Trong khi đó, Grealish vẫn là cầu thủ giàu kỹ thuật, thông minh trong kiểm soát bóng, nhưng chưa đạt đến ngưỡng “hiệu quả định đoạt trận đấu” mà Rashford đang thể hiện. Bóng đá tuyển quốc gia không phải nơi để “chờ đợi phong độ”, mà là nơi chọn những người sẵn sàng tỏa sáng ngay lập tức - và hiện tại, Rashford đáp ứng điều đó hoàn hảo.

Rashford không chỉ ghi bàn trở lại. Anh đang ghi lại tên mình trong cuộc đua giành suất dự World Cup 2026 bằng thứ phong độ không thể bỏ qua. Còn Grealish, dù đang nỗ lực tái sinh ở Everton, vẫn cần thêm thời gian để chứng minh anh xứng đáng trở lại hàng ngũ tinh hoa của “Tam sư”.

Nếu Rashford cứ “đá thế này”, câu chuyện đơn giản lắm: Grealish sẽ phải chờ -và chờ rất lâu.