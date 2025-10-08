Bước ngoặt lớn của gia đình Dani Alves

Hậu vệ Dani Alves và vợ Joana Sanz đón con trai đầu lòng sau khi cựu sao Barcelona thoát cảnh tù tội cách đây vài tháng.

Alves và Sanz đón con đầu lòng.

Theo Vanitatis, Sanz sinh con tại Barcelona và hiện đã trở về nhà cùng chồng ở vùng Esplugues de Llobregat, Tây Ban Nha. Tên của em bé chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng bắt đầu bằng chữ “J”.

Đây là kết quả của hành trình dài và nhiều nước mắt của cặp đôi. Trước đó, Sanz từng trải qua 2 lần làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) và 3 lần sảy thai trước khi đón đứa con đầu lòng.

Trên mạng xã hội, người mẫu 33 tuổi chia sẻ: "Tôi không muốn công khai cho đến khi điều đó quá rõ ràng, nhưng tôi muốn nói ra để động viên những ai đang cố gắng. Từ năm 22 tuổi, tôi luôn phải nghe câu hỏi ‘Khi nào sinh con?’. Xã hội tạo ra áp lực đáng sợ như vậy".

Trước đó, hậu vệ Dani Alves từng bị kết án 4 năm tù giam vào tháng 2/2024 vì tội tấn công tình dục tại một hộp đêm ở Barcelona. Sau đó, các công tố viên đã kháng cáo, yêu cầu tăng án lên từ 9 đến 12 năm.

Đến tháng 7 năm nay, Tòa án Tối cao Catalonia tuyên bố trắng án cho Alves, khẳng định không đủ bằng chứng để kết tội cựu hậu vệ Barcelona.

Sau phán quyết, Alves chia sẻ thông qua luật sư Ines Guardiola rằng anh “rất hạnh phúc” và muốn tập trung cho cuộc sống mới bên gia đình. Sự ra đời của con trai đầu lòng được xem là khởi đầu mới đầy ý nghĩa với cựu danh thủ Brazil sau quãng thời gian đầy sóng gió.

4 bàn thắng của Barca vào lưới Real Đêm 11/5, Barcelona đánh bại Real Madrid 4-3 ở vòng 35, qua đó chạm một tay vào chức vô địch La Liga.