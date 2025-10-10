Tuyển Việt Nam đừng đùa với ‘lửa’

Một bàn thua trong chiến thắng 3-1 trước Nepal không phải là thảm họa đối với tuyển Việt Nam. Nhưng bàn thua ấy đến từ đội khách là vấn đề lớn đối với đoàn quân của ông Kim Sang-sik.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik dành sự tôn trọng lớn cho Nepal? Có, phải khẳng định là thuyền trưởng của ĐT Việt Nam tỏ sự thận trọng lớn và đánh giá rất cao đối thủ. Bằng chứng là ông đã tung ra đội hình mạnh nhất.

Ở hàng thủ, thay vì những cái tên mới như Hiểu Minh, Nhật Minh… ông Kim sử dụng các trung vệ dày dặn kinh nghiệm quốc tế, chuyên môn rất cao và bản lĩnh trận mạc lớn gồm Tiến Dũng, Duy Mạnh và Quang Vinh. Ở phía trên, hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam còn được bảo vệ bởi những gương mặt thiện chiến khác như Xuân Mạnh, Thanh Long, Hoàng Đức và chỉ có mỗi Tiến Anh là “non”.

Suốt trận đấu, Nepal chỉ có 2 pha dứt điểm về phía cầu môn của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đó thực sự là những tình huống đáng để khán giả Việt Nam nổi giận.

Đầu tiên là phải kể đến bàn gỡ 1-1 của Nepal từ tình huống cố định. Tuyển Việt Nam đứng rất đông trong khu vực 16,50 mét trong lúc quân số của Nepal lại chỉ non nửa so với chủ nhà. Thế nhưng, Sanish Shrestha dễ dàng di chuyển để bật cao đánh đầu.

Lỗi rõ nhất trong bàn thua này là Duy Mạnh khi trung vệ này áp sát nhưng không thể hiện được sự mạnh mẽ và có vẻ như thiếu tập trung nên sức bật nhảy không tốt để Sanish Shrestha bật cao hơn một cái đầu và dễ dàng hạ gục thủ môn Văn Lâm.

Không thành bàn nhưng một tình huống “đứng tim” khác xảy ra ở phút 54. Quang Vinh trả bóng về, Xuân Mạnh thiếu tập trung để tiền đạo của Nepal ấp đến và tạo nên một đường đi bóng nguy hiểm.

Tuyển Việt Nam cần chơi tập trung hơn.

Duy Mạnh và Văn Lâm sau đó cũng rơi vào thế bị động, tạo nên tình huống đe dọa rất nguy hiểm. Rất may là khả năng xử lý bóng của cầu thủ Nepal không tốt nên bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn trông thấy. Nếu đối phương ghi bàn từ sai lầm có tính hệ thống này để dẫn 2-1, ĐT Việt Nam có thể rơi vào cảnh rối như… canh hẹ và chưa chắc đã có thể giành được chiến thắng?

Tất nhiên, đòi hỏi một sự hoàn mỹ suốt 90 phút cho Việt Nam là quá nghiêm ngặt nhưng rõ ràng, việc để xảy ra 2 tình huống sau những sai sót ấy là khó chấp nhận, nhất là trước một đối thủ thuộc nhóm yếu nhất thế giới như Nepal. Nếu gặp đối thủ đẳng cấp cao hơn, hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam có thể sẽ phải trả giá trong cả 2 tình huống và thậm chí, sẽ còn bọc lộ ra những sai sót nhiều hơn và khi ấy, trận đấu có thể sẽ phải rẻ sang một kết cục khác.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận, hàng thủ của ĐT Việt Nam hoạt động chưa hiệu quả như mong đợi khi còn mắc sai sót, thiếu tập trung khiến cho khung thành đội nhà không bình yên dù Nepal chỉ kiểm soát bóng 25% trên sân. Đó là điều mà Duy Mạnh và đồng đội không được phép tái diễn. Bởi rất khó chấp nhận khi một dàn cầu thủ dày dặn trận mạc quốc tế, nổi danh lại để xảy ra những sai sót như cầu thủ tập sự, nhất là trước một đối thủ yếu hơn rất nhiều.