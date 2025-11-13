Thua Việt Nam, bóng đá trẻ Trung Quốc nhận cú tát tỉnh người

Panda Cup khởi đầu bằng thất bại, và với Trung Quốc, đó là tín hiệu báo động hơn cả tỷ số.

U22 Trung Quốc thất bại trước Việt Nam trong trận giao hữu.

Trận mở màn Panda Cup 2025 hôm 12/11 khép lại với hình ảnh quen thuộc: U22 Trung Quốc gục ngã trước một đối thủ Đông Nam Á. Bàn thua ở phút cuối khiến đội chủ nhà trắng tay, nhưng điều khiến dư luận nước này lo lắng hơn là cách họ thua, rời rạc, thiếu bản lĩnh và lặp lại những sai lầm cũ.

Truyền thông Trung Quốc không tìm cách bao biện. CCTV Sports viết thẳng: “U22 Trung Quốc có cơ hội, nhưng không biết tận dụng. Sai lầm phòng ngự khiến họ phải trả giá”. Câu chuyện ấy diễn ra nhiều năm nay, từ đội tuyển quốc gia cho đến các lứa trẻ. Họ chơi bóng nhiều, nhưng không biết thắng. Họ cầm bóng tốt, nhưng không biết dứt điểm.

Trên sân Thành Đô, tiền đạo U22 Trung Quốc có hai lần đối mặt thủ môn U22 Việt Nam. Cả hai lần đều thất bại. Phút 80, một pha phá bóng lóng ngóng của hậu vệ Trung Quốc đưa bóng vào chân đối thủ. Từ đó, bàn thắng duy nhất của trận đấu xuất hiện. Việt Nam ăn mừng, còn Trung Quốc cúi đầu.

Sohu Sports gọi đây là trận thua “không bất ngờ”. Đội hình U22 Trung Quốc bị sứt mẻ, nhiều cầu thủ trụ cột dự giải U20 toàn quốc, để lại một tập thể non kinh nghiệm. Nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở tư duy. Đội bóng trẻ vẫn phụ thuộc vào thể hình và sức mạnh, nhưng lại thiếu ý tưởng trong tấn công. Khi đối diện Việt Nam, đội chơi gắn kết và có kỷ luật chiến thuật, sự yếu kém ấy bị phơi bày rõ rệt.

Sina Sports nhìn nhận thất bại này như một lời cảnh tỉnh. “U22 Việt Nam là đối thủ quen thuộc. Họ không mạnh hơn về cá nhân, nhưng biết cách tận dụng sai lầm của chúng ta. Thua họ không phải điều đáng xấu hổ, nhưng việc không rút ra bài học mới là vấn đề”. Câu nhận xét đó phản ánh tâm thế của bóng đá Trung Quốc hiện tại: họ hiểu nguyên nhân, nhưng không thay đổi.

Trong khi U22 Việt Nam cho thấy sự liền mạch giữa các thế hệ, U22 Trung Quốc vẫn chơi như một tập thể chắp vá. Cầu thủ ra sân không hiểu nhau, hệ thống chiến thuật không rõ ràng, tinh thần thi đấu thiếu lửa. Cái tên Trung Quốc vẫn lớn, nhưng đội bóng lại nhỏ dần trong chính nỗi tự mãn của mình.

Trận thua ở Panda Cup chỉ là một giải giao hữu. Nhưng với bóng đá Trung Quốc, nó là tấm gương phản chiếu thực trạng. Khi người ta còn say sưa nói về mục tiêu World Cup, thì những đối thủ từng bị coi là “chiếu dưới” như Việt Nam hay Thái Lan đã vượt lên bằng cách làm bóng đá bền bỉ, thực chất.

Truyền thông Trung Quốc khép bài bình luận bằng một câu đầy ám ảnh: “Chúng ta không còn bị thua bất ngờ, vì thất bại đã trở thành điều quen thuộc”. Có lẽ, đó cũng là nỗi đau lớn nhất, khi một nền bóng đá từng mơ thống trị châu Á giờ phải học lại cách chiến thắng, bắt đầu từ những bài học giản dị mà U22 Việt Nam vừa dạy họ ngay trên sân nhà.