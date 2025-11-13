Báo Indonesia: 'Chiến thắng chuyên nghiệp của U22 Việt Nam'

Trận thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc giúp U22 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Panda Cup 2025. Với đội chủ nhà, đó lại là thất bại phơi bày những vấn đề cũ, sai lầm, thiếu gắn kết và áp lực từ chính kỳ vọng trong nước.

Chiến thắng 1-0 của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc ở Panda Cup 2025 hôm 12/11 không gây tiếng vang lớn, nhưng vẫn đủ để tạo nên những bàn luận đáng chú ý trong khu vực. Với Trung Quốc, đó là một thất bại ngay trên sân nhà. Với Việt Nam, đây là trận khởi đầu gọn gàng, mang tính thử nghiệm nhiều hơn là phô diễn sức mạnh.

Truyền thông Trung Quốc thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân thất bại. CCTV Sports nhấn mạnh đội chủ nhà thua vì sai lầm phòng ngự và phung phí cơ hội. Sohu Sports cho rằng Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu ý tưởng, còn Sina Sports khẳng định việc thiếu quân do trùng lịch thi đấu khiến đội hình non nớt và rời rạc. Dù vậy, hầu hết tờ báo đều nhìn nhận chiến thắng của Việt Nam là hợp lý, kết quả của một tập thể kỷ luật và tận dụng cơ hội tốt hơn.

Ở Đông Nam Á, truyền thông theo dõi trận đấu với tâm thế khác. Báo Liputan6 của Indonesia gọi đây là “chiến thắng chuyên nghiệp” và cho rằng bóng đá Việt Nam đang duy trì sự ổn định đáng nể trong khu vực. Tờ Thairath của Thái Lan thì thừa nhận Việt Nam cho thấy sự tiến bộ trong tổ chức lối chơi, dù không vượt trội về thể hình hay kỹ thuật. Còn báo Harian Metro của Malaysia nhấn mạnh rằng chiến thắng trước Trung Quốc, dù ở một giải giao hữu, “một lần nữa khẳng định vị thế của Việt Nam ở nhóm đầu Đông Nam Á”.

Phần lớn ý kiến đều thống nhất: đây không phải là chiến thắng lớn, nhưng là minh chứng cho sự ổn định của Việt Nam. Trong khi Trung Quốc vẫn đang thử nghiệm lực lượng, Việt Nam bước vào giải với sự tự tin của một tập thể đã quen với áp lực thi đấu quốc tế.

Panda Cup chỉ là sân chơi giao hữu, nhưng kết quả này mang lại những góc nhìn thú vị. Trung Quốc tiếp tục đối mặt với câu hỏi quen thuộc: vì sao họ đầu tư nhiều nhưng hiệu quả ít? Còn Việt Nam, dù không cần nói quá, vẫn đang cho thấy một hướng đi bền vững, chơi chắc, giữ kỷ luật và biết tận dụng từng cơ hội nhỏ để khẳng định mình.

Thắng 1-0 không làm thay đổi vị thế bóng đá châu Á, nhưng là lời nhắc rằng khoảng cách giữa Việt Nam và những nền bóng đá từng được xem là “đàn anh” đang dần được thu hẹp, không bằng lời nói, mà bằng từng trận đấu có trọng lượng như ở Thành Đô tối 12/11.