Ác mộng của nhà vô địch World Cup

Samuel Umtiti thừa nhận từng rơi vào trầm cảm sau chức vô địch World Cup cùng tuyển Pháp, tới mức sợ tiếp xúc với đám đông và chỉ muốn thu mình trước thế giới.

Samuel Umtiti thừa nhận từng rơi vào trầm cảm sau chức vô địch World Cup cùng tuyển Pháp.

Năm 2018, Umtiti trở thành một trong những biểu tượng của bóng đá Pháp khi đá chính xuyên suốt World Cup và góp công lớn vào chức vô địch. Nhưng ánh hào quang tại Moscow hóa ra chỉ che phủ tạm thời những bi kịch âm ỉ bên trong. Trong bộ phim tài liệu “Têtes plongantes” vừa ra mắt trên nền tảng của L’Équipe, cựu trung vệ Barcelona lần đầu nói thật về cuộc chiến âm thầm cùng trầm cảm, thứ biến anh thành người sợ ra khỏi nhà, ngại giao tiếp và mất dần động lực sống.

“Tôi từng đau đớn vì điều đó và không dám nói với ai”, Umtiti chia sẻ trong buổi phỏng vấn. “Nhưng sức khỏe tinh thần là vấn đề rất quan trọng trong bóng đá, dù nó vẫn còn bị coi là điều cấm kỵ. Chúng tôi thực hiện bộ phim để giúp người khác cảm thấy họ có thể nói ra, đặc biệt là những người trẻ”.

Umtiti giải nghệ hồi tháng 10, sau hành trình lận đận qua Barca, Lyon và Lille, cùng chuỗi chấn thương đầu gối dai dẳng. Anh thừa nhận những vấn đề y tế trong quá khứ là một phần nguyên nhân kéo mình vào vòng xoáy trầm cảm, dù từ chối tiết lộ sâu hơn.

“Đó là chuyện rất riêng tư. Tôi sẽ nói khi tôi thực sự sẵn sàng”, anh nói. “Có nhiều yếu tố liên quan, và tôi nghĩ mọi thứ đã không được xử lý đúng cách. Nhưng giờ tôi không còn thấy xấu hổ nữa”.

Umtiti giải nghệ hồi tháng 10, sau hành trình lận đận qua Barca, Lyon và Lille, cùng chuỗi chấn thương đầu gối dai dẳng.

Nhà vô địch thế giới cho biết việc tham gia dự án phim tài liệu giúp anh giải thoát bản thân khỏi những gì từng kìm nén: “Tôi chưa bao giờ dám nói về những chủ đề ấy. Nhờ kết nối với những người cũng trải qua điều tương tự, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Đôi khi tôi nghĩ: ‘Sam, vẫn còn những chuyện tệ hơn’. Khoảnh khắc ấy giúp tôi đối diện với chính mình”.

Umtiti cũng muốn gửi đi thông điệp cho những ai đang vật lộn với vấn đề tinh thần: hãy chia sẻ. Anh thừa nhận từng chủ quan, nghĩ đó chỉ là giai đoạn thoáng qua kéo dài một tuần, rồi một tháng, và cuối cùng dai dẳng suốt cả năm. Sự cô độc khiến anh chìm sâu hơn, và đó cũng chính là lý do anh lên tiếng.

“Mục tiêu quan trọng nhất của bộ phim là khiến các bạn trẻ hiểu rằng: cứ nói ra”, Umtiti nhấn mạnh. “Bạn sẽ không bị coi là khác biệt. Ai cũng có lúc rơi vào những khoảng tối”.

Từ người đứng trên đỉnh thế giới, đến kẻ chiến đấu trong thầm lặng, câu chuyện của Umtiti phản chiếu một góc khuất nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao: nơi ánh sáng sân cỏ đôi khi không đủ xua đi những bóng tối trong tâm trí.