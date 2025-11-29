Umtiti từ đỉnh cao World Cup xuống đáy trầm cảm

Sự nghiệp của Samuel Umtiti khép lại trong ánh sáng u buồn. Từ người hùng World Cup 2018, anh rơi vào vòng xoáy chấn thương, cô độc và những cơn trầm cảm mà không ai nhìn thấy.

Umtiti từng đứng trên đỉnh thế giới. Trung vệ của Barcelona khi ấy đá chính bảy trận ở World Cup 2018, ghi bàn quyết định vào lưới Bỉ ở bán kết, góp công lớn giúp Pháp lên ngôi vô địch. Nhưng đó cũng là thời điểm bắt đầu chuỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm.

Umtiti tới Nga với cái đầu gối đau âm ỉ. Bác sĩ Barca phát hiện vấn đề ở sụn, nhưng anh từ chối phẫu thuật để kịp dự giải đấu. Cái giá phải trả quá đắt: sau World Cup, đầu gối anh liên tục sưng, đau, không thể đáp ứng khối lượng vận động, dù đã điều trị, tiêm PRP và trải qua các cuộc phẫu thuật.

Phong độ tụt dốc, tần suất ra sân giảm mạnh. Trong năm mùa cuối ở Barcelona, không mùa nào anh đá chính quá 18 trận. Năm 2023, hợp đồng bị chấm dứt sớm ba năm. Umtiti lang bạt Lecce rồi Lille, nhưng không bao giờ lấy lại được hình ảnh trung vệ chắc nịch năm nào.

Trong phim tài liệu Diving Heads, Umtiti lần đầu nói về mặt tối của hành trình ấy. Anh thừa nhận rơi vào “cô đơn” và “những cơn trầm cảm”, sống trong bốn bức tường với nỗi ám ảnh từ những lời chỉ trích. “Tôi tập hai, ba buổi mỗi ngày, không đi đâu, không gặp bạn bè. Nhưng người ta nghĩ tôi lười, nghĩ tôi không muốn trở lại”, anh kể.

Sự nghi ngờ từ một bộ phận CĐV càng khiến anh kiệt quệ. “Họ không biết tôi đã cố gắng thế nào. Tôi chỉ muốn chơi bóng, tiền bạc không phải điều thúc đẩy tôi,” Umtiti nói.

Ở tuổi 32, Umtiti giải nghệ vào tháng 9 vừa qua. Đội tuyển Pháp dành cho anh một lời chia tay trang trọng trước trận vòng loại World Cup 2026. Trong Diving Heads, Umtiti xuất hiện cùng Raphael Varane, Olivier Giroud, Blaise Matuidi và Djibril Sidibe, những người cũng trải qua các góc khuất sự nghiệp.

Một chương đời khép lại. Umtiti từng leo lên đỉnh thế giới. Nhưng chính nơi ấy, anh bắt đầu cuộc rơi dài vào những tháng ngày không ai biết đến.