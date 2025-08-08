Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo nhường penalty cho Mane, cái kết khiến CĐV sững sờ

Sáng 8/8, Cristiano Ronaldo lập hat-trick giúp Al Nassr đè bẹp Rio Ave 4-0 ở trận giao hữu tiền mùa giải tại sân Estadio Algarve, trong khi Sadio Mane đá hỏng 11 m.

Tình huống gây sốt xảy ra ở phút 61, khi Al Nassr được hưởng quả phạt đền trong thế trận đang dẫn trước 2-0. Thay vì tự thực hiện cú đá để hoàn tất hat-trick, Ronaldo bất ngờ trao cơ hội cho Sadio Mane, Hành động được cho là để đồng đội lấy lại sự tự tin.

Thế nhưng, cựu sao Liverpool thực hiện cú sút hời hợt, đưa bóng nhẹ vào tay thủ môn Cezary Miszta. Chỉ vài giây sau, từ tình huống lên bóng của Rio Ave, cầu thủ Al Nassr cướp được bóng và tạt cho Ronaldo bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 trước khi hoàn tất cú hat-trick.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ vừa bất ngờ vừa tiếc nuối. Một CĐV viết: "Ronaldo nhường Mane đá để lấy lại tinh thần, ai ngờ cú sút lại như chuyền bóng cho thủ môn. Phí quá".

"Cầu thủ hàng đầu mất tự tin ở Saudi Arabia? Khó tin thật", "CR7 đúng là mẫu cầu thủ khiêm nhường", "Muốn giúp đồng đội mà phản tác dụng thế này, chắc Ronaldo sẽ cân nhắc lần sau"... là phản ứng khác của người hâm mộ.

Mùa 2024/25, Mane ra sân 47 trận cho Al Nassr, ghi 18 bàn và có 14 kiến tạo. Dù vậy, phong độ của anh vẫn bị đặt dấu hỏi. Thậm chí có thông tin cho rằng Mane muốn rời Al Nassr do cảm thấy không thoải mái khi chơi bóng ở Saudi Arabia.

