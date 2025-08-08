Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo tỏa sáng với hat-trick

  • Thứ sáu, 8/8/2025 05:26 (GMT+7)
Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong trận giao hữu thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, Cristiano Ronaldo trở lại với thể trạng sung mãn nhất để chuẩn bị cho mùa giải 2025/26. Trong 2 lần ra sân gần nhất cho Al Nassr, lão tướng 40 tuổi ghi đến 4 bàn, trong đó có 3 pha lập công vào lưới đội bóng Bồ Đào Nha, Rio Ave.

Phút 44, Ronaldo tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp, không cho thủ môn cản phá. Đến phút 63, cựu sao Man Utd cho thấy khả năng chọn vị trí, bật cao đánh đầu ấn tượng để hoàn tất cú đúp. Chỉ 5 phút sau, bàn thắng thứ 3 đến với CR7, sau cú đá phạt đền chuẩn xác.

Ronaldo lap hat-trick anh 1

Ronaldo tỏa sáng.

Không chỉ có Ronaldo, tân binh Joao Felix cũng để lại dấu ấn đầu tiên với 2 đường kiến tạo, một trong số đó là đường chuyền để đàn anh Ronaldo ghi bàn đầu tiên.

"Tiếp tục nỗ lực, vẫn còn nhiều điều chờ chúng ta ở phía trước", Ronaldo chia sẻ sau màn trình diễn thăng hoa.

Cú hat-trick của Ronaldo và pha lập công của Simakan giúp Al Nassr thắng tưng bừng trước Rio Ave. Đội bóng thủ đô Riyadh còn một trận giao hữu với Almeria vào ngày 11/8, trước khi chính thức bước vào mùa giải mới bằng màn so tài với Al Ittihad ở trận tranh Siêu cúp vào ngày 19/8. Đây là cơ hội để CR7 giành danh hiệu chính thức đầu tiên tại Trung Đông.

  Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    Ngày sinh: 05/02/1985

    Chiều cao: 1.85 m
    Số áo: 7
    • Số áo: 7

