Ronaldo tỏa sáng với hat-trick

Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong trận giao hữu thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, Cristiano Ronaldo trở lại với thể trạng sung mãn nhất để chuẩn bị cho mùa giải 2025/26. Trong 2 lần ra sân gần nhất cho Al Nassr, lão tướng 40 tuổi ghi đến 4 bàn, trong đó có 3 pha lập công vào lưới đội bóng Bồ Đào Nha, Rio Ave.

Phút 44, Ronaldo tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp, không cho thủ môn cản phá. Đến phút 63, cựu sao Man Utd cho thấy khả năng chọn vị trí, bật cao đánh đầu ấn tượng để hoàn tất cú đúp. Chỉ 5 phút sau, bàn thắng thứ 3 đến với CR7, sau cú đá phạt đền chuẩn xác.

Ronaldo tỏa sáng.

Không chỉ có Ronaldo, tân binh Joao Felix cũng để lại dấu ấn đầu tiên với 2 đường kiến tạo, một trong số đó là đường chuyền để đàn anh Ronaldo ghi bàn đầu tiên.

"Tiếp tục nỗ lực, vẫn còn nhiều điều chờ chúng ta ở phía trước", Ronaldo chia sẻ sau màn trình diễn thăng hoa.

Cú hat-trick của Ronaldo và pha lập công của Simakan giúp Al Nassr thắng tưng bừng trước Rio Ave. Đội bóng thủ đô Riyadh còn một trận giao hữu với Almeria vào ngày 11/8, trước khi chính thức bước vào mùa giải mới bằng màn so tài với Al Ittihad ở trận tranh Siêu cúp vào ngày 19/8. Đây là cơ hội để CR7 giành danh hiệu chính thức đầu tiên tại Trung Đông.