Thể thao

Ronaldo né 5G

  • Thứ năm, 7/8/2025 20:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì phong độ đỉnh cao nhờ kỷ luật thép - kể cả trong giấc ngủ.

Cristiano Ronaldo là biểu tượng của sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Anh đang giữ phong độ ấn tượng trên sân - thành quả của một lối sống được kiểm soát tới từng chi tiết nhỏ nhất. Trong số đó, có một thói quen gây bất ngờ: né tránh sóng 5G.

Cựu đồng đội Cédric Soares - hiện khoác áo São Paulo - mới đây tiết lộ trên ESPN Brazil rằng Ronaldo luôn cảnh báo anh không nên dùng 5G, đặc biệt là vào ban đêm: “Cédric, đừng dùng 5G - nó ảnh hưởng tới giấc ngủ”. CR7 thậm chí còn tắt Wi-Fi và để điện thoại bên ngoài phòng ngủ để đảm bảo giấc ngủ sâu và không bị gián đoạn.

Không chỉ vậy, thay vì dán mắt vào màn hình, Ronaldo luôn ưu tiên những cuộc trò chuyện trực tiếp với đồng đội. “Không điện thoại - vào phòng nói chuyện một chút”, Soares kể lại.

Dù chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng về việc sóng 5G gây hại cho giấc ngủ, Ronaldo không bao giờ đánh cược với cơ thể mình. Với anh, mọi thứ đều phải phục vụ cho mục tiêu tối thượng: duy trì phong độ đỉnh cao.

Thói quen né sóng 5G chỉ là một phần trong chế độ sinh hoạt khắt khe mà CR7 áp dụng: ngủ theo chu kỳ 5 giấc/ngày, tập luyện cá nhân hóa, ăn uống theo thực đơn riêng và hạn chế thời gian dùng thiết bị điện tử. Trong khi nhiều cầu thủ dựa vào tài năng thiên phú, Ronaldo chọn con đường kỷ luật tuyệt đối để kéo dài đỉnh cao.

Với Cristiano, từng chi tiết nhỏ đều là yếu tố quyết định - ngay cả tín hiệu sóng trong phòng ngủ.

Hà Trang

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

