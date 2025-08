Al-Nassr chơi lớn với Ronaldo, Felix

Chỉ cần nhìn vào mức thu nhập của Cristiano Ronaldo và Joao Felix tại Al-Nassr, người ta có thể cảm nhận rõ ràng một điều: kỷ nguyên mới của bóng đá không chỉ được định hình bởi danh hiệu hay thành tích chuyên môn, mà còn bởi giá trị thương mại, hình ảnh toàn cầu và sự thay đổi trật tự quyền lực tài chính.

Kể từ khi đầu quân cho Al-Nassr, Ronaldo không chỉ làm bùng nổ truyền thông thế giới mà còn thiết lập một tiêu chuẩn tài chính gần như không tưởng trong lịch sử thể thao. Với mức thu nhập khoảng 244 triệu USD mỗi năm - chưa kể các khoản thưởng, cổ phần và đặc quyền cá nhân - CR7 đang hưởng mức lương vượt trội hoàn toàn so với bất kỳ vận động viên nào khác trên hành tinh.

Không chỉ là những con số lạnh lùng, hợp đồng này đi kèm với máy bay riêng, 16 nhân viên phục vụ cá nhân và một phần cổ phần tại CLB. Đây không chỉ là đãi ngộ cho một cầu thủ, mà là một gói đầu tư cho một thương hiệu toàn cầu. Al-Nassr không chỉ trả lương cho Ronaldo - họ mua ảnh hưởng, sự chú ý và sức lan tỏa mà CR7 mang theo.

Và ở tuổi 40, Ronaldo vẫn chứng minh rằng giá trị của một cầu thủ không chỉ nằm ở số phút thi đấu, mà còn ở khả năng định hình xu thế, dẫn dắt làn sóng đầu tư và tái cấu trúc cả giải đấu theo chiều hướng mới.

Trái ngược với Ronaldo, Felix đến Al-Nassr trong bối cảnh sự nghiệp đang cần được "hồi sinh". Sau những năm tháng không đáp ứng kỳ vọng ở Atletico Madrid, rồi đến một mùa giải mờ nhạt trong màu áo Chelsea, tiền đạo người Bồ Đào Nha từng bị nghi ngờ sẽ khó tìm lại ánh hào quang.

Nhưng rồi anh cũng gia nhập Al-Nassr theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, với mức lương lên tới hơn 40 triệu USD mỗi mùa - tức gấp đôi thu nhập từng nhận tại Chelsea. Tổng giá trị hợp đồng ước tính lên tới 80 triệu USD , đưa Felix trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ tư tại Saudi Pro League, chỉ sau Ronaldo, Riyad Mahrez và Karim Benzema.

Đây không phải là con số khiêm tốn - nó phản ánh rõ ràng rằng Al-Nassr không chỉ theo đuổi những siêu sao đã định hình tên tuổi, mà còn đặt cược vào những tài năng đang khát khao trở lại đỉnh cao.

Khi đặt Ronaldo và Felix cạnh nhau, sự tương phản là điều dễ nhận thấy: một người là biểu tượng toàn cầu đã định hình lịch sử bóng đá hiện đại, người kia là một “ngọc thô” từng được định giá hơn 100 triệu USD nhưng chưa thực sự tỏa sáng như kỳ vọng. Nhưng họ cùng có điểm chung: được Al-Nassr chọn làm trụ cột cho tham vọng định hình lại bản đồ bóng đá châu Á.

Với Ronaldo, Al-Nassr mua lấy niềm tin, sức hút và tiếng nói toàn cầu. Với Felix, họ đặt cược vào khả năng hồi sinh và bùng nổ của một cầu thủ đang ở độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp (25 tuổi). Cả hai đều là mắt xích trong một kế hoạch dài hơi hơn: biến Saudi Pro League thành sân chơi không chỉ dành cho những cầu thủ “xế chiều”, mà là điểm đến của cả những tên tuổi đang độ chín.

Khi Ronaldo chấp nhận sang Trung Đông, đó là bước mở đầu. Khi Felix tiếp bước - ở tuổi 25 - đó là dấu hiệu cho một điều lớn hơn: cuộc chơi đã đổi chiều. Sức hút tài chính từ Saudi Arabia giờ không còn là “giải pháp hưu trí” như định kiến xưa cũ, mà trở thành lựa chọn chiến lược của cả những cầu thủ còn khát khao khẳng định bản thân.

Ronaldo thiết lập mức trần chưa từng có, Felix nối dài chuỗi hiệu ứng domino. Và Al-Nassr đang chơi một ván cờ tài tình, trong đó họ không chỉ chi tiền - mà đang định nghĩa lại vị thế của một giải đấu, một khu vực, và cả thị trường cầu thủ toàn cầu.

Bóng đá hiện đại đang vận động theo những nguyên tắc mới - nơi giá trị không chỉ nằm ở sân cỏ, mà còn ở tầm ảnh hưởng, hình ảnh thương mại và khả năng kéo theo cả một hệ sinh thái. Với Ronaldo và Felix, Al-Nassr không đơn thuần sở hữu hai cầu thủ - họ đang nắm trong tay hai chiến lược song hành: một để tạo tiếng vang, một để xây nền móng dài hạn.

