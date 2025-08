CLB của Ronaldo thua đội hạng 15 Bồ Đào Nha

Theo A Bola, Alan Godoy là người ghi bàn duy nhất của trận đấu, mang lại niềm vui chiến thắng cho Estrela da Amadora, đội xếp hạng thứ 15 ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa vừa qua.

Trong trận này, bộ ba tấn công Cristiano Ronaldo, Joao Felix và Sadio Mane cũng được trao cơ hội ra sân. Ronaldo và Mane góp mặt trong hiệp một, nhưng cả hai đều không thể ghi bàn.

Trước đó, Al Nassr có hai chiến thắng ấn tượng với tỷ số 5-2 trước SK St. Johann và 2-1 trước Toulouse. Trong thắng lợi trước Toulouse, Ronaldo và Mohammed Maran là những người ghi bàn cho Al Nassr.

Tuy nhiên, thất bại trước Estrela da Amadora làm dấy lên những lo ngại về phong độ và sự chuẩn bị của đội bóng trước thềm mùa giải 2025/26.

Ở kỳ chuyển nhượng hè này, Al Nassr khiến fan lo lắng khi chỉ mới mang về Felix là ngôi sao danh tiếng. Đội đã nói lời chia tay với Jhon Duran và Aymeric Laporte, nhưng chưa có sự thay thế xứng tầm.

Bruno Fernandes, một mục tiêu đáng chú ý, đã từ chối lời mời từ Al Nassr lẫn Al Hilal để chọn ở lại MU. Trung vệ Kim Min-jae của Bayern Munich cũng nằm trong tầm ngắm của Al Nassr, nhưng đôi bên không có cuộc đàm phán nào từ tháng 6.

Al Nassr sẽ có hai trận giao hữu tiếp theo gặp Rio Ave (ngày 8/8) và Almeria (11/8), trước khi đại chiến với Al Ittihad tại bán kết Siêu cúp Saudi Arabia hôm 19/8.

