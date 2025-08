Liverpool đạt thỏa thuận với Rodrygo, vụ Isak dần đổ vỡ

Dù phá kỷ lục chuyển nhượng tại Anh để đưa về Florian Wirtz, đồng thời hoàn tất các thương vụ đình đám khác như Milos Kerkez, Jeremie Frimpong và Hugo Ekitike, đội chủ sân Anfield chưa dừng lại.

Isak là mục tiêu số một của HLV Arne Slot. Tiền đạo người Thụy Điển được cho là rất muốn gia nhập Liverpool, đến mức từ chối tập luyện và thi đấu giao hữu cùng Newcastle. Tuy nhiên, do Newcastle quá cứng rắn, Liverpool nhanh chóng chuyển hướng sang Rodrygo của Real Madrid.

Theo ESPN, "The Kop" liên hệ với người đại diện của Rodrygo và đôi bên đạt thỏa thuận sơ bộ về các điều khoản cá nhân. Nhà báo Siro Lopez xác nhận: "Liverpool nói chuyện với phía Rodrygo và tiền đạo của Real Madrid đồng ý với lời đề nghị cá nhân không chính thức".

Động thái đến sau khi Luis Diaz chuyển sang Bayern Munich với giá 65,5 triệu bảng, để lại khoảng trống lớn nơi hàng công. Liverpool kỳ vọng dùng khoản tiền này đầu tư vào Isak, nhưng Newcastle liên tục làm khó. Họ từ chối lời đề nghị 110 triệu bảng và hét giá tận 150 triệu bảng.

Trong khi đó, Rodrygo được Real Madrid định giá khoảng 70 triệu bảng - mức phí khả thi hơn. Việc đàm phán với Rodrygo không đồng nghĩa Liverpool từ bỏ Isak, nhưng viễn cảnh đội bóng thành phố cảng chiêu mộ cả hai cùng lúc là rất khó xảy ra.

Tình hình ở Newcastle ngày càng căng thẳng. Sky Sports tiết lộ Isak rất muốn tới Liverpool. Cầu thủ cảm thấy thất vọng vì CLB không giữ lời về việc tăng lương hoặc cho phép ra đi. "Isak tức giận và bất mãn. Mọi thứ đang trở nên cực kỳ tồi tệ", nguồn tin viết.

