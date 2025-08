Ronaldo bí mật cưới?

Cặp đôi bên nhau gần một thập kỷ và có với nhau bốn người con. Trong một bài đăng gần đây trên Instagram, Georgina tổ chức một bữa tiệc thân mật với những người bạn thân nhân dịp Ngày Tình bạn.

Georgina chia sẻ một loạt bài đăng trên Instagram, trong đó có hình ảnh và video từ bữa tiệc mà cô và Ronaldo tổ chức cho gia đình. Người mẫu 31 tuổi này trông thanh lịch trong chiếc đầm trắng với họa tiết hoa hồng nhẹ nhàng. Bài đăng đầu tiên của cô chủ yếu là hình ảnh từ sự kiện đặc biệt, với lời chú thích: "Mùa hè hoa".

Trong bài đăng thứ hai, Georgina chia sẻ một video với dòng chữ: "Kỷ niệm tình bạn. Ai có bạn tốt thì có một kho báu".

Mặc dù Ronaldo và bạn gái chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về đám cưới, theo Marca, một số người theo dõi Georgina đã phát hiện ra một chiếc nhẫn lớn trên tay cô, trong khi một chiếc gối phía sau có dòng chữ "C yêu G". Nhiều người cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy ngôi sao của Al Nassr đã bí mật kết hôn với bạn gái.

Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo và Georgina dính tin đồn bí mật tổ chức đám cưới. Hồi tháng 4, Georgina khiến dư luận dậy sóng khi khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út. Nhưng sau đó, cô né tránh câu hỏi về việc kết hôn với CR7.

Dù nhiều lần gọi Georgina là "vợ" trong các sự kiện, Ronaldo và Georgina đến nay chưa kết hôn hợp pháp. Tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2024 ở Dubai, CR7 từng phát biểu: "Tôi rất vui khi giành được danh hiệu này. Con trai lớn của tôi có mặt, vợ tôi cũng ở đây".

