Dele Alli lâm cảnh thất nghiệp

Hợp đồng của Dele Alli với Como bị chấm dứt sau chỉ 10 phút thi đấu, với nguyên nhân chính nằm ở việc cầu thủ không thể thuyết phục được HLV Cesc Fabregas.

Việc hợp đồng với Como bị chấm dứt là một bước lùi nữa, nhưng cũng mở ra cơ hội để Dele Alli bắt đầu lại.

Theo The Athletic, Como ra quyết định thanh lý sớm hợp đồng của Alli, dù cầu thủ còn giao kèo với CLB đến năm 2026. Hồi tháng 1/2025, cựu sao Tottenham Hotspurs chính thức ký hợp đồng 18 tháng với Como sau vài tuần tập luyện cùng đội.

Song, tiền vệ người Anh chỉ ra sân 10 phút cho Como trong cả mùa 2024/25 và không được HLV Fabregas đánh giá cao. Tin đồn về việc Dele Alli cân nhắc giải nghệ sau khi rời Como sớm xuất hiện gần đây, nhưng các nguồn tin thân cận với cầu thủ khẳng định điều này không đúng.

Cựu tuyển thủ Anh vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp thi đấu. Tuy nhiên, Dele Alli sẽ phải tìm kiếm các bến đỗ mới. Gremio, đội bóng đang chơi tại giải VĐQG Brazil, từng cân nhắc chiêu mộ tiền vệ 29 tuổi.

Dẫu vậy, Gremio cũng lo ngại về mức lương cao và tình trạng thể lực bất ổn của Dele Alli. Nếu không thể chuyển đến Brazil, ngôi sao này có thể phải tìm kiếm cơ hội tại các giải đấu hạng hai ở châu Âu, như giải hạng Nhất (Championship, giải Hà Lan hoặc Bỉ.

Từng là trụ cột của Tottenham dưới thời Mauricio Pochettino và góp mặt trong trận chung kết Champions League 2019, sự nghiệp của Alli sa sút sau khi Pochettino rời khỏi "Gà trống".