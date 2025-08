Khi Fabregas dẫn dắt Como đổi đời

Với một dự án đầy tham vọng được rót tiền bởi hai tỷ phú người Indonesia - Robert và Michael Hartono - và được dẫn dắt bởi Cesc Fabregas, Como không chỉ trở lại Serie A sau 22 năm, mà còn bước vào hàng ngũ những thế lực đang trỗi dậy mạnh mẽ nhất Calcio.

Lịch sử của Como từng được viết bằng những nốt trầm: phá sản ba lần, bị đẩy xuống Serie D, và gần như biến mất khỏi bản đồ bóng đá Italy. Nhưng bước ngoặt đến vào năm 2019, khi tập đoàn Djarum của nhà Hartono tiếp quản đội bóng. Với khối tài sản hơn 50 tỷ USD , anh em tỷ phú này biến Como thành CLB giàu nhất Italy, sẵn sàng tiêu tiền để xây dựng một đế chế mới.

Trong vai trò HLV kiêm biểu tượng thể thao, Fabregas không chỉ là gương mặt quảng bá mà còn là người đặt nền móng chiến thuật cho một đội bóng đang chuyển mình mạnh mẽ. Với sự góp mặt của Thierry Henry trong ban điều hành, Como định hình một bản sắc riêng: hiện đại, táo bạo và không ngại thách thức.

Mùa hè 2025, Como chi 104 triệu euro - nhiều thứ hai Serie A, chỉ sau Juventus. Trong đó, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB - Jesus Rodriguez (22,5 triệu euro) - là tuyên bố rõ ràng về tham vọng dài hạn. Ngoài ra còn có Martin Baturina, Jayden Addai, Nicolas Kuhn - những cái tên mang đến sức trẻ, sự sáng tạo và giá trị bán lại cao trong tương lai.

Không chỉ đầu tư vào tài năng trẻ, Como từng mang về nhiều lão tướng dạn dày kinh nghiệm như Raphael Varane (đã giải nghệ), Sergi Roberto hay Pepe Reina (đã giải nghệ). Họ trở thành điểm tựa cho một tập thể đầy biến chuyển - sự pha trộn hiếm thấy giữa tầm nhìn đầu tư và ý tưởng bóng đá.

Không dừng lại ở chuyển nhượng, Como còn cải tạo sân Giuseppe Sinigaglia, mở rộng lên 15.000 chỗ và biến nơi đây thành một tổ hợp thể thao - giải trí ven hồ Como, góp phần đưa hình ảnh CLB vươn ra toàn cầu.

Quan trọng hơn, trong một Serie A đang khan hiếm dự án thực sự nghiêm túc và có tầm vóc, Como nổi bật nhờ sự bài bản. Đây không đơn thuần là chuyện đốt tiền để sống nhanh - đó là chiến lược kết hợp giữa tài chính, bản sắc địa phương và bóng đá hiện đại.

Kết thúc mùa giải 2024/25 ở vị trí thứ 10, Como chứng minh mình không phải hiện tượng nhất thời. Và như chủ tịch Suwarso từng tuyên bố: “Chúng tôi không ám ảnh với Champions League. Chúng tôi muốn nó trở thành điều tất yếu”.

Khi Fabregas thổi vào Como một thứ bóng đá kiểm soát, kết hợp giữa sự thực dụng Tây Ban Nha và tinh thần Calcio, còn các ông chủ thì cung cấp mọi điều kiện để CLB phát triển bền vững - Como đang hội đủ yếu tố để trở thành một "ngựa ô" khó lường, thậm chí là người thay đổi cuộc chơi ở Serie A.

Từ cái tên bị lãng quên, Como giờ đây là biểu tượng cho một kiểu làm bóng đá mới - nơi tiền bạc không đi kèm phù phiếm, mà phục vụ cho một kế hoạch rõ ràng. Trong bối cảnh nhiều CLB Italy vẫn đang quay cuồng vì nợ nần hay sa lầy trong quá khứ, Como của Fabregas là minh chứng sống động rằng: không cần quá khứ lẫy lừng để mơ về tương lai huy hoàng.

