CLB của Fabregas hét giá 75 triệu euro cho tài năng tuổi teen

Cầu thủ chạy cánh người Senegal mới 19 tuổi nhưng đã ghi 8 bàn chỉ sau 15 trận tại Serie A mùa trước. Gia nhập từ Real Betis hồi tháng 1, Diao nhanh chóng hòa nhập vào đội hình của HLV Cesc Fabregas và trở thành trụ cột trong dự án đầy tham vọng của CLB vùng Lombardy - đội đã chi 100 triệu euro trong mùa hè này.

Phong độ ấn tượng ấy khiến nhiều đội bóng Anh nhảy vào cuộc. Nottingham Forest từng gửi đề nghị 45 triệu euro nhưng bị Como từ chối. Mới đây, đến lượt Everton đặt vấn đề, song đội bóng Italy lập tức "đóng cửa", tuyên bố sẽ không đàm phán nếu mức giá dưới 75 triệu euro.

Real Betis, đội bóng cũ của Diao, đang dõi theo tình hình với sự quan tâm đặc biệt. CLB Tây Ban Nha vẫn giữ 20% quyền lợi kinh tế trong thương vụ này. Nếu Como bán Diao với giá 75 triệu euro, Betis sẽ nhận được thêm 15 triệu euro, nâng tổng thu từ thương vụ lên 27 triệu - gấp hơn hai lần mức họ từng bán anh cách đây nửa năm.

Ở chiều ngược lại, Como cũng đang ráo riết theo đuổi mục tiêu khác: Nico Paz. CLB này muốn mua đứt tài năng trẻ người Argentina, hiện vẫn thuộc quyền kiểm soát một phần của Real Madrid.

Dù “Los Blancos” không triệu hồi anh trong mùa hè 2025, họ vẫn có quyền mua lại vào hai năm tới. Nếu Paz tiếp tục thể hiện phong độ cao, Como sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giữ chân viên ngọc quý này.

