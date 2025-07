Fabregas biến Como thành thế lực mới Serie A

Sau khi giúp Como trở lại Serie A lần đầu tiên sau 21 năm và kết thúc mùa giải 2024/25 ở vị trí thứ 10, hơn nhóm xuống hạng tới 18 điểm, Fabregas không dừng lại ở kỳ tích trụ hạng. Anh muốn biến Como thành một đội bóng có tham vọng thực sự.

Danh tiếng của Fabregas khiến anh lọt vào tầm ngắm của Inter, Roma, Bayer Leverkusen và RB Leipzig. Hai danh hiệu HLV hay nhất tháng (tháng 4 và 5) tại Serie A là minh chứng rõ nét cho tài cầm quân của anh. Tuy nhiên, Fabregas chọn ở lại Como.

“Tôi có lắng nghe lời mời, nhưng không phải vì muốn rời đi. Tôi yêu bóng đá, thích học hỏi và quan sát cách các đội khác vận hành, nhưng chưa bao giờ tôi nghi ngờ về nơi mình thuộc về”, anh chia sẻ với Movistar+.

Quyết định này phản ánh khát vọng xây dựng một dự án dài hạn. Fabregas hiểu rằng Como không thể mãi hài lòng với mục tiêu trụ hạng:“Chúng tôi cần củng cố sức mạnh, rồi mới nghĩ đến bước nhảy vọt. Biết đâu cơ hội đến ngay mùa này”.

Đáng chú ý, anh còn hé mở khả năng chiêu mộ Lionel Messi: “Không bao giờ nói không bao giờ”. Dù nghe có vẻ mơ hồ, tuyên bố ấy cho thấy Fabregas muốn Como trở thành một bến đỗ đầy sức hút.

Mùa hè 2025, Como chi 101,5 triệu euro cho 9 tân binh chất lượng: Jesus Rodríguez (22,5 triệu từ Betis), Nicolas Kuhn (19 triệu từ Celtic), Martin Baturina (18 triệu từ Dinamo Zagreb), Jayden Addai (14 triệu từ AZ Alkmaar), Maximo Perrone (13 triệu từ Man City), Álex Valle (6 triệu từ Barcelona), Ignace van der Brempt (5 triệu từ Salzburg), cùng Luca Mazzitelli và Fellipe Jack. Ngoài ra, Jacobo Ramon từ Real Madrid cũng gia nhập dưới dạng cho mượn.

Số tiền đầu tư lớn này cho thấy Como không còn là đội bóng “lót đường”. Fabregas muốn tạo ra một tập thể trẻ trung, khát khao và đủ chất lượng để chơi thứ bóng đá hiện đại, giàu năng lượng.

Phong độ ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải khẳng định hướng đi đúng đắn. Ivan Azon - tiền đạo từng khoác áo Zaragoza - ghi bàn liên tiếp, lập cú đúp giúp Como thắng Lille 3-2, rồi tiếp tục nổ súng trong trận hạ Al Ahli 3-1 tại bán kết Como Cup. Trong trận chung kết, Como đè bẹp Ajax 3-0 nhờ các bàn thắng của Nico Paz, Douvikas và Baturina.

Jayden Addai, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Hà Lan, nổi bật đến mức La Gazzetta dello Sport mô tả anh “không thể bị chặn đứng” ở hành lang phải. Màn ra mắt của Jesús Rodriguez cũng gây ấn tượng mạnh khi anh kiến tạo cho Baturina nâng tỷ số lên 2-0 trước Ajax ngay lần chạm bóng đầu tiên.

Các trận giao hữu sắp tới gặp Betis và Barcelona tại Gamper Stadium sẽ là bài kiểm tra thực sự cho Como. Nhưng với phong độ và tinh thần hiện tại, thầy trò Fabregas có lý do để tự tin.

“Tôi muốn để lại một di sản vững chắc. Để người kế nhiệm nhìn thấy một Como trưởng thành, giàu bản sắc”, Fabregas nhấn mạnh.

Nhìn vào cách Fabregas đang xây dựng đội bóng, có thể thấy bóng dáng của một chiến lược gia táo bạo, dám thử nghiệm và biết cách khai thác tối đa tiềm năng cầu thủ. Từ một tân binh từng bị đánh giá thấp, Como giờ không còn là “con mồi” dễ xơi. Họ đang trở thành một hiện tượng, thậm chí là mối đe dọa cho các đội bóng lớn tại Serie A.

Với Fabregas, Como không chỉ muốn tồn tại - họ muốn cạnh tranh. Nếu đà thăng tiến này được duy trì, Serie A hoàn toàn có thể đón chào một thế lực mới ngay trong vài năm tới.

