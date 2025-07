Fabregas tạo cơn địa chấn tại Como

Khi những ông lớn Serie A vẫn còn đang dò dẫm trên thị trường chuyển nhượng, Como - một cái tên tưởng như khiêm tốn - lại tạo ra cơn địa chấn thật sự. Và người đứng sau cuộc cách mạng ấy không ai khác ngoài Cesc Fabregas, cựu nhạc trưởng của Barcelona và Chelsea. Với tầm nhìn chiến lược, sự sắc bén và khả năng “đọc vị” thị trường, Cesc đang biến Como từ một tân binh thành kẻ thách thức tham vọng tại Serie A.

Mùa giải 2024/25 đánh dấu màn trở lại Serie A của Como sau gần hai thập kỷ vắng bóng. Nhưng điều khiến giới chuyên môn ngạc nhiên là CLB này không hề hành xử như một đội bóng mới lên hạng. Hơn 100 triệu euro được rót vào thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 - một con số mà ngay cả những đại gia truyền thống cũng phải dè chừng.

Danh sách những bản hợp đồng đình đám nối tiếp nhau: Maxi Perrone - “viên ngọc” từng thuộc về Man City - chính thức ký hợp đồng dài hạn đến 2029. Nico Paz, tài năng trẻ sáng giá của Real Madrid, cũng tiếp tục gắn bó với Como bất chấp điều khoản mua lại từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Hàng công có thêm Jesus Rodriguez từ Betis với giá 23 triệu euro, Nicolas Kuhn từ Celtic giá 19 triệu euro, Martin Baturina từ Dinamo Zagreb (18 triệu euro) và Jayden Addai từ AZ Alkmaar (14 triệu euro).

Với bộ sưu tập tân binh này, Como không còn là kẻ “lót đường”. Họ sẵn sàng thách thức mọi đối thủ ngay từ vòng mở màn Serie A.

Fabregas, với phong thái điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán, đang vẽ nên một bức tranh tương lai táo bạo cho Como. Những triết lý bóng đá anh từng lĩnh hội từ Barcelona, Arsenal và Chelsea giờ được đúc kết thành một kế hoạch xây dựng đội bóng đầy tính hệ thống.

HLV Lazio, Pedro, đã phải thốt lên: “Cesc còn rất trẻ, nhưng cách anh ấy tổ chức đội bóng và truyền tải ý tưởng thật sự đáng nể. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với một Como cực kỳ khó chịu ngay từ trận mở màn”.

Chính niềm tin tuyệt đối từ bộ đôi chủ sở hữu Robert và Michael Hartono giúp Cesc trở thành trung tâm của mọi quyết định. Bayer Leverkusen từng muốn đưa anh về thay thế Xabi Alonso, còn AC Milan cũng “thả thính” trước khi chọn Allegri. Nhưng Como đã giữ chân người đàn ông của họ bằng những lời hứa và cả kế hoạch phát triển lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở những tài năng trẻ, Cesc còn nhắm đến những bản hợp đồng “bom tấn” về cả tên tuổi lẫn ảnh hưởng. Alvaro Morata - thủ quân tuyển Tây Ban Nha - đồng ý gia nhập. Chỉ còn chờ AC Milan chốt nốt thủ tục, Como sẽ có một trung phong đẳng cấp để nâng tầm hàng công.

Bên cạnh đó, Como cũng hướng tầm nhìn xa hơn với việc cải tạo sân Sinigaglia. Dự kiến đến năm 2026, sân bóng khoác lên mình diện mạo mới, trở thành “thánh đường” thực sự cho dự án bóng đá tham vọng của đội bóng vùng Lombardy.

Khi người ta gọi Como là “đại gia mới nổi” của Serie A, đó không chỉ là câu chuyện về tiền bạc. Đó còn là sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược, cách xây dựng nền tảng từ gốc và sự dấn thân của một HLV giàu kinh nghiệm như Fabregas.

Với hơn 100 triệu euro đã chi ra, cộng với những bước đi chắc chắn trong thị trường chuyển nhượng, Como cho thấy họ không chỉ muốn trụ hạng. Mục tiêu là vươn mình trở thành thế lực - và Fabregas chính là “kiến trúc sư trưởng” cho giấc mơ này.

Nếu mùa giải 2025/26 là một ván cờ, Como đã đi nước mở màn đầy táo bạo. Và biết đâu, với Cesc Fabregas ở vị trí cầm quân, câu chuyện cổ tích tiếp theo của Serie A đang dần được viết nên ở vùng đất bên hồ Como.

