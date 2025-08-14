Hojlund không muốn, Milan cần gì ép

Arrigo Sacchi, huyền thoại trên băng ghế huấn luyện của AC Milan, vừa có những nhận xét thẳng thắn về câu chuyện Rasmus Hojlund - tiền đạo Manchester United đang được liên hệ với “Rossoneri” nhưng vẫn muốn ở lại Old Trafford.

AC Milan đang dành sự quan tâm cho Rasmus Hojlund.

Theo Sacchi, đây không đơn thuần là vấn đề chuyển nhượng, mà là thước đo về khát vọng, sự cống hiến và tinh thần cam kết của một cầu thủ đối với CLB. Và trong bài phỏng vấn với Gazzetta dello Sport, ông không ngần ngại “chấm điểm” Hojlund: “Cậu ấy là một cầu thủ khá, không hơn. Đừng làm mình làm mẩy.”

Không khát khao, đừng đến Milan

Sacchi cho rằng một đội bóng lớn không thể đặt tương lai vào tay những người coi mình chỉ là “lựa chọn thứ hai”. “Nếu AC Milan gọi, bạn phải thu xếp hành lý ngay lập tức và bắt chuyến bay đầu tiên tới Malpensa. Đây là CLB huyền thoại, và người được chọn phải biết ơn vì điều đó. CLB phải là số một trong trái tim cầu thủ, không thể là phương án dự phòng”, ông nhấn mạnh.

Với ông, phẩm chất đầu tiên của một tân binh là sự đáng tin cậy. Tài năng có thể trau dồi qua huấn luyện, nhưng khát vọng và tinh thần chiến đấu thì không thể “đào tạo” trong phòng gym. “Nếu một cầu thủ không có lửa trong tim, không sẵn sàng hy sinh cho đồng đội, thì tốt hơn hết là để anh ta ở nhà”, Sacchi nói.

Sacchi không hiểu tại sao Hojlund lại chọn ở lại MU, nơi anh nhiều khả năng là phương án dự bị ở mùa giải 2025/26 và thậm chí nằm ngoài kế hoạch của HLV Ruben Amorim, thay vì nhận suất đá chính ở Milan. “Một bên cho bạn cơ hội làm nhân tố chủ chốt, một bên tìm mọi cách để bán bạn. Bạn sẽ chọn bên nào?” - câu hỏi tu từ mà ông đặt ra cũng chính là lời phê bình sắc bén về quyết định của chân sút người Đan Mạch.

Huyền thoại Sacchi cho rằng AC Milan không cần phải quá quyết liệu theo đuổi Hojlund.

Ông cho rằng đây là ví dụ điển hình cho việc một cầu thủ thiếu tầm nhìn trong sự nghiệp: “Đôi khi làm theo bản năng không dẫn bạn đến đâu. Cơ hội để khẳng định mình ở một CLB lớn như Milan không đến nhiều lần”.

Để đối lập với sự hững hờ của Hojlund, Sacchi đưa ra hai tấm gương về khát vọng: Luka Modric và Ardon Jashari. Modric, ở tuổi 40 và sau tất cả vinh quang cùng Real Madrid, vẫn chọn Milan để có vai trò lớn trong tập thể giàu truyền thống. Jashari thì làm mọi cách để Club Brugge đồng ý bán anh, chỉ để được khoác áo đỏ-đen.

“Ngay từ những trận đầu, dù chưa đạt thể lực tốt nhất, họ đã cho thấy khát vọng và sự hòa nhập với tinh thần của CLB”, Sacchi nói.

Cái đầu quan trọng hơn đôi chân

Triết lý tuyển dụng của Sacchi từ lâu vẫn vậy: “Khi mua cầu thủ, hãy xem cái đầu trước rồi mới đến đôi chân. Đôi chân có thể rèn, cái đầu thì không”.

Ông kể lại câu chuyện thời mới đến Milan, đã yêu cầu Berlusconi bán một cầu thủ vì thái độ thiếu chuyên nghiệp, dù anh ta đang đá cho đội tuyển quốc gia. “Tôi không muốn một cộng sự không đáng tin, dù ở sân cỏ hay trong công ty”, Sacchi chia sẻ.

Với Sacchi, việc bỏ qua Hojlund không phải thảm họa. Vấn đề là tìm một trung phong phù hợp với lối chơi của HLV và dự án của CLB.

“Tiền đạo là mắt xích chiến thuật, mọi chuyển động của anh ta định hình cả lối chơi. Chọn sai, cả hệ thống sẽ lệch nhịp. Hãy nhìn Kylian Mbappe: được coi là số một thế giới, sang Real Madrid lại trắng tay, trong khi PSG - đội bán anh - vô địch Champions League.”

Thông điệp Sacchi gửi Milan rất rõ: Đừng mải chạy theo những cái tên hào nhoáng nếu họ không có khát vọng thật sự. Một cầu thủ phù hợp không chỉ nằm ở kỹ thuật hay thể chất, mà còn ở thái độ, tinh thần và sự cam kết với màu áo.

Với ông, AC Milan không chỉ là nơi ký hợp đồng và trả lương - đó là một di sản, một danh dự. Và để bảo vệ danh dự ấy, đội bóng cần những con người sẵn sàng “cháy” vì nó, chứ không phải những người cau mày khi nghe đến cái tên “Milan”.