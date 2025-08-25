MU phải bán Bruno Fernandes?

Một trong những điểm nóng của trận Manchester United hòa trên sân Fulham 1-1 là Bruno Fernandes sút hỏng phạt đền và nó là dấu hiệu cho thấy MU nên bán ngay đội trưởng của mình.

Bruno Fernandes mất tập trung nên sút không như ý

Trên chấm 11 mét, Fernandes sử dụng kiểu chạy lấy đà "nhún nhảy" đặc trưng nhưng lại không thực hiện pha nhún người quen thuộc trước khi sút bóng. Anh quyết định sút mạnh vào góc cao bên trái khung thành, nhưng lại ngả người ra sau khi tiếp xúc bóng - một lỗi hiếm thấy ở một cầu thủ vốn nổi tiếng với khả năng đá phạt đền đáng tin cậy.

Sút hỏng vì không còn tập trung ở MU

Có vẻ như nhịp điệu thường ngày của đội trưởng Manchester United bị gián đoạn bởi sự hiện diện của trọng tài, người đứng gần Fernandes trước khi anh bắt đầu chạy lấy đà. Khi trọng tài cố gắng đi vòng qua, cầu thủ người Bồ Đào Nha vô tình lùi lại và chạm vào ông.

Fernandes bực bội và điều này có thể phá vỡ nhịp điệu của anh. Nhưng dù sao đi nữa, đó vẫn là một cú sút hỏng tệ hại.

Sau trận đấu, Fernandes phân trần: "Giống mọi người, tôi có thói quen của riêng mình. Tôi đang chuẩn bị để đá phạt đền và điều đó làm tôi hơi mất bình tĩnh. Nhưng tôi không sút hỏng vì chuyện đó. Tôi sút hỏng vì tôi sút bóng rất tệ. Tôi sút vào phần quá thấp của quả bóng, và nó bay vọt xà ngang".

Dù Fernandes nói không phải lỗi của trọng tài, ai cũng thấy anh đang tìm cách đổ lỗi. Một cầu thủ chuyên nghiệp, nhận lương hàng trăm triệu bảng mỗi tuần phải chịu được áp lực tâm lý khi sút phạt cho dù bị đối phương khiêu khích đủ trò chứ không phải chỉ vì cái chạm với trọng tài.

Trọng tài không nên là cái cớ để Bruno Fernandes đổ lỗi

Trọng tài không làm tâm Fernandes động. Chính tiền vệ này đang bị động tâm trước những động thái trên thị trường chuyển nhượng.

Đại diện của Fernandes được cho là có cuộc đàm phán với Al-Ittihad về một vụ chuyển nhượng trong mùa hè 2025. Sẽ chẳng có cuộc đàm phán nếu thủ quân MU không đồng ý, thậm chí cầu thủ 30 tuổi này còn đưa ra những yêu cầu cụ thể về lương thưởng.

Khi Fernandes không còn tập trung cho Manchester United, các động tác sút phạt đền quen thuộc biến mất và dễ dàng dao động bởi cái chạm nhẹ của trọng tài. Và không chỉ có tình huống trên chấm 11 mét. Cả trận, Fernandes chơi như người mất hồn và bị một số trang chấm 4 điểm, thấp nhất đội hình MU.

Bán là sự giải thoát cho cả hai

Khi Fernandes thân ở MU, hồn ở Trung Đông, đã đến lúc cả hai cần sự giải thoát. Thực ra, hồi đầu hè, cựu sao Sporting CP từng trở thành tâm điểm đồn đoán khi bị liên hệ mạnh mẽ với việc rời Old Trafford. Khi ấy, Al-Hilal rất quyết tâm lôi kéo anh nhằm chuẩn bị cho chiến dịch Club World Cup, thậm chí còn gửi đến MU một lời đề nghị khổng lồ - đủ để trở thành thương vụ kỷ lục trong lịch sử CLB.

Al-Hilal tin rằng sẽ có được chữ ký của Fernandes, thậm chí đặt ra hạn chót để anh đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, tiền vệ này từ chối, khẳng định mong muốn tiếp tục sự nghiệp ở Manchester và MU khi ấy cũng không muốn bán linh hồn của mình.

Đã đến lúc để Bruno Fernandes rời đi

Còn giờ tình thế đã khác. Trong mùa hè qua, MU chi 200 triệu bảng để xây dựng hàng công. Trong chiến thuật lý tưởng của Ruben Amorim, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo sẽ đá như hai "số 10", còn Benjamin Sesko đá trung phong. Với chiến thuật này, vai trò sáng tạo của Fernandes không cần thiết mà Man Utd cần những tiền vệ có khả năng phòng ngự tốt hơn.

Thực tế trận gặp Fulham cho thấy sau khi Casemiro rời sân để Sesko vào sân, Fernandes không thể bao khu vực giữa sân. Đòi hỏi Fernandes quán xuyến tuyến giữa có vẻ là yêu cầu quá sức với một tiền vệ chỉ còn 2 tuần nữa là bước sang tuổi 31.

MU dường như tìm được người làm vai trò tốt hơn ở tuyến giữa. Mason Mount thể hiện khả năng kết nối các đường tấn công và đóng góp phòng ngự một cách kỷ luật trong trận đấu với Arsenal tuần trước và điều đó tiếp tục lặp lại trong trận gặp Fulham.

Nếu bán số 8 trong hè này để có tiền thúc đẩy việc mua một tiền vệ như Carlos Baleba, Amorim có thể hoàn thành mảnh ghép không chỉ ở tuyến giữa mà toàn bộ đội hình. Còn với Fernandes, nhận mức lương cao ngất ngưởng ở Trung Đông không phải là giải pháp tồi khi anh không còn là nhân vật trung tâm ở Old Trafford