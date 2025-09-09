Vì sao Italy thủng lưới 4 bàn trước Israel?

Tuyển Italy có chiến thắng 5-4 nghẹt thở trên sân khách trước Israel tại vòng loại World Cup nhưng việc đội bóng là bậc thầy phòng ngự thủng lưới 4 bàn rất khó chấp nhận.

Gattuso có lý do thất vọng với 4 bàn thua.

Tân HLV Gennaro Gattuso có màn ra mắt hoàn hảo với chiến thắng 5-0 trước Estonia, nhưng trận gặp Israel, ông thay đổi sơ đồ từ 4-2-3-1 sang thiên về 3-5-2. Điều đó khiến hàng thủ Italy xộc xệch và họ phản lưới đến 2 lần.

Gattuso thừa nhận rằng chiến thắng 5-4 trước Israel là trận đấu điên rồ nhất mà ông từng trải qua trên cương vị huấn luyện. Chiến lược gia này cho rằng vấn đề không nằm ở các cầu thủ mà thuộc về trách nhiệm của bản thân, đồng thời nhấn mạnh nếu tuyển Italy muốn chơi theo phong cách tấn công mạo hiểm này, họ phải cải thiện nhiều hơn.

Theo ông, việc Italy liên tục dồn lên đã tạo điều kiện để Israel phản công, và lẽ ra đội bóng có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự sâu khi đã dẫn trước.

Chiến lược gia người Italy cũng chỉ ra rằng dù đội ghi được tới 10 bàn trong hai trận, việc để thủng lưới bốn lần cho thấy sự mong manh và dễ mắc sai lầm. Ông cho biết các cầu thủ đều nhận thức rõ điều đó, song khẳng định trách nhiệm cải thiện thuộc về ban huấn luyện. Gattuso nhấn mạnh tuyển Italy cần xây dựng bản sắc riêng, thay vì dựa vào lối chơi “tham chiếu” truyền thống.

Ông đồng thời ghi nhận sự khác biệt tích cực so với thời Luciano Spalletti, khi các học trò dưới triều đại mới luôn biết cách phản ứng mạnh mẽ sau mỗi lần bị đối phương ghi bàn. Dù vậy, ông thừa nhận rằng việc phòng ngự lỏng lẻo vẫn là mối lo ngại lớn và là điều cần được khắc phục ngay.

Ngoài ra, Gattuso cũng nhìn nhận tuyển Italy lúng túng trước lối pressing tầm cao của Israel, đặc biệt trong những tình huống bóng về tới thủ môn khi các trung vệ bị kèm chặt. Theo ông, đó là một trận đấu đầy hỗn loạn, song điều tích cực là đội bóng đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường.