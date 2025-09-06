Gattuso thường tát cầu thủ Italy

Giacomo Raspadori xác nhận HLV Gennaro Gattuso thường xuyên thực hiện những cú tát với các cầu thủ Italy để giúp đội thoát khỏi tình trạng trì trệ.

Gattuso có phong cách mạnh mẽ cả khi thi đấu lẫn làm HLV.

Hôm 6/9, Raspadori đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo sau khi vào sân từ ghế dự bị, góp phần vào chiến thắng 5-0 của Italy trước Estonia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Raspadori tiết lộ HLV Gattuso có những phương pháp huấn luyện rất thực tế.

Anh chia sẻ: "Gattuso thật sự tát chúng tôi. Tôi nhận một cú tát vào gáy. Những ngày qua, ông ấy truyền cho chúng tôi nhiều quyết tâm và nghị lực. Chúng tôi đều là những cầu thủ tài năng, chỉ cần phát huy và chứng minh khả năng trên sân. Việc ghi 5 bàn vào lưới Estonia không phải dễ dàng".

Gattuso được biết đến với phong cách huấn luyện chú trọng vào tinh thần và thái độ. Raspadori cho biết: "Tôi may mắn được chứng kiến ông ấy thi đấu, và giờ nhận ra tất cả trong cách ông ấy chỉ bảo, giao tiếp với cả đội cũng như từng cá nhân. Ông ấy luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chiếc áo Azzurri và những gì chúng tôi đại diện".

Gattuso được bổ nhiệm làm HLV trưởng Italy hôm 15/6. Gattuso là một phần quan trọng trong đội hình vô địch World Cup 2006 và có 73 lần khoác áo tuyển Italy. Ông cũng góp mặt trong đội hình giành chức vô địch U21 châu Âu năm 2000.

Gattuso từng dẫn dắt AC Milan, Napoli, Marseille và gần đây là Hajduk Split. Tại Napoli, ông giúp đội giành Coppa Italy 2019/20. Khi còn thi đấu, Gattuso nổi tiếng chơi máu lửa, không ngại va chạm.